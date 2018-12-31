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Новый год шагает по планете

  • 31.12.2018, 19:36

В каких странах уже встретили 2019 год.

Жители некоторых стран уже празднуют Новый год. Раньше всех 2019-й встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана. В 14.00 по минскому времени Новый год начали праздновать в Новой Зеландии, а спустя час — в Австралии, сообщает tut.by.

Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, стали Япония и обе Кореи. Последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 14.00 по минскому времени.


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