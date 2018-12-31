«Власть уже жить не может, чтобы 3-4 раза в год не накосипорить» 31.12.2018, 19:47

Поворотным 2018 год не был, а вот знаковым стал.

Известный поэт и журналист Дмитрий Растаев для «Салiдарнасцi» — о главных итогах года в стране и мире.

Правильный Христос

— Хотя интересных событий в этом году было немало, не сказал бы, что он стал каким-то поворотным или судьбоносным. Не для Беларуси. И не для соседних стран тоже. Единственная страна, где произошло нечто судьбоносное — Украина. Создание церковной автокефалии — ключевой момент украинской истории, её точка бифуркации. И это — одна из немногих радостей уходящего года. Надеюсь, однажды доведётся порадоваться и за белорусскую автокефалию.

Ну, а то, что сегодня наши церковники, как хвостик, волочатся за Москвой и запрещают белорусам молиться в новой украинской церкви, это, конечно, вызывает лишь грустную улыбку. На это я отвечу стихами:

Что ж то, граждане, такое творится?

Православным запретили молиться —

если в Киев занесут тебя драмы

не моги идти ни в церкви, ни в храмы.

Киев полон смут и гроз. Помни, чадо:

там неправильный Христос, там засада.

Ну, а правильный — лишь там, где кадилом

машет Путин с патриархом Кириллом.

Ежовые деньки

— Поворотным год не был, а вот знаковым стал. Для независимых медиа так называемого союзного государства он был чернее некуда. Минск и Москва словно шли наперегонки — кто тяжелее ударит по свободе слова. Сперва Беларусь обрубила «Хартию». Затем Россия попыталась блокировать Telegram. Затем в Беларуси был наскок на Алеся Липая, а там и «дело БЕЛТА» подоспело.

В России тем временем окончательно вступил в силу одиозный «закон Яровой». Потом у нас грянули ежовые поправки к «Закону о СМИ». А российские депутаты под занавес года вообще сочинили законопроект, позволяющий отключать местный интернет от всемирной паутины. На эти технологии Кремль готов швырнуть аж 20 миллиардов. Больше не на что, понимаешь ли!

Для мирового интернета оно, может, и неплохо, чтобы «скрепы» ушли в автономку — меньше грязи будет. В идеале России вообще нужно отгородиться от остального мира громадным забором и жить в режиме кокона, не трогая никого своими ручищами. Чтобы всякие Мишкины и Чепиги не шастали с «Новчиком» по солсберецким соборам, и «Буки» бы больше никого не сбивали. Но это пока лишь фантазии, а вот медийные репрессии — увы — реальность.

И в этом мы с Россией как сладкая парочка — взбесившийся медведь и малахольный заяц — друг у друга из шерсти таскаем всякие дурости.

Косяки и ломки

— Но «делом БЕЛТА» мы, конечно, нос им утёрли. Как можно было из такой административной мухи раздуть такого криминального слона — просто диву даюсь! И знаете, это начинает порядком раздражать — «дело БЕЛТА», «дело патриотов», тунеядские поборы, наезд на интернет-форумы… Ощущение такое, что наша власть уже жить не может без того, чтобы раза три-четыре в год не накосипорить по-крупному. Она уже как торчок, у неё уже ломки, если она не издаст какой-нибудь дурацкий закон, не заведёт какое-нибудь липовое дело, не сломает чью-нибудь судьбу. Наломала дров, судьбу сломала — лафа!

С такой властью жить стрёмно и неприятно, да и вредно для здоровья. Думаете, Липай не пожил бы ещё, если бы не эти нервотрёпки? Дай бог Золотовой пройти через все эти «голодные игры» с минимальным ущербом.

Отступать некуда

— Порадовали в этом году ребята, стоявшие в Куропатах. Если бы пресловутые «28 панфиловцев» не были пропагандистским мифом, я бы сказал, что защитники Куропат — панфиловцы наших дней.

Владельцы «Поедем поедим» никак не могут взять в толк, что противостояние идёт не на бытовом уровне и даже не на социальном, а в разрезе коллективного бессознательного, на уровне архетипов.

Защитники Куропат стоят не только и не столько за метры земли, и не ресторан их главный визави, по большому-то счёту. В глубине души они противятся той мутной силе, что лишила Беларусь национального достоинства, силе, плюющей в лицо нашей реальной, а не выдуманной истории, силе, напяливающей мундиры энкавэдэшных иродов и называющей БНР «печальной страницей» — той силе, из-за головотяпства которой и возникла куропатская коллизия.

С точки зрения рациональной обыденности, эти ребята, может, и не всегда правы, но — как сказали бы мистики — за ними правда крови, правда национального духа. Её не стоит абсолютизировать, но принимать во внимание надо.

И это понимают те, кому претит белорусская независимость, кто хотел бы видеть нашу страну шестью областями в составе РФ. Я почти уверен: именно они или им подобные пытались изрубить скамейку Клинтона в Куропатах и нацарапали звезду Давида на памятнике репрессированным — так же, как нацисты малюют их на еврейских кладбищах. А завтра эта же публика демонстративно приедет жрать «под корову». Так что владельцам ресторана не сражаться бы надо с защитниками Куропат, а выйти и пожать им руки.

Потому что ребята стоят, в том числе, и за ту Беларусь, где не было бы места антисемитизму, и чьи гаранты не строгали бы языком про «еврейский свинушник» в Бобруйске.

Шаг вперёд наоборот

— Ещё один позитивный момент — под напором движения матерей власть, наконец, услышала о проблеме-328: пошли круглые столы, зашевелились «депутаты», прозвучали законодательные инициативы на смягчение…

Всё это пока медленно, нехотя, со страшным скрипом — шаг вперёд, шаг назад — но начало положено. Лёд, как говорится, тронулся. Для несчастных детей, мотающих сроки за щепотку травки, забрезжил свет в конце тоннеля. Хотя то, что ППНС отложила рассмотрение поправок в «наркотическую» статью — большой и досадный шаг в сторону от решения вопроса.

Хотелось бы, чтобы общество больше внимания обращало на проблему-328 и активней поддерживало матерей. Хорошие же ребята страдают — актёры, музыканты, художники… Причём страдают, по сути, ни за что — за то, за что в иных странах наказывают штрафом, а в иных не наказывают вовсе. Если бы белорусы обсуждали эту проблему с тем же рвением, с каким восьмага сакавiка перетирали клип Галыгина, может, и власть шевелилась бы энергичней, и «депутаты» были бы решительней.

Хрусталя в люлю

— Но самые сладкие плюшки в этом году раздала культура. Во-первых, в кои-то веки в стране появился национальный бестселлер. Я имею в виду «В постели с белорусом» Насти Зеленковой. Книги, рождавшие ажиотаж, появлялись и раньше — вспомним ту же «Паранойю» Мартиновича или «Шабаны» Бахаревича — но всё же будоражили они сравнительно узкий читательский сегмент. Здесь же без натяжки можно сказать, что книгой заинтересовалась вся страна — от «чэсных» до «нячэсных», от «яйцеголовых» до «абыякавых», от Белсата до БТ.

«БелГазета» в популярную рубрику «Диалоги» впервые пригласила не эксперта по экономике, а девушку, пишущую про секс. (Хотя логика тут есть — не будь секса, и экономики бы никакой не было.)

Да кто только эту девушку не приглашал! Милицейская «На страже» не приглашала. Но это понятно, это им не интересно. Вот если бы Настя издала «В постели с городовым» — они бы, поди, до дыр её зачитали.

Ну, а наша заморская землячка Дарья Жук доказала, наконец, миру, что белорусы — не потерянные для кино люди.

То, что её «Хрусталь» попал в оскаровский лонг-лист — момент, достойный аплодисментов. В шорт-лист он, увы, не вошёл, но из 87-ми лонгеров туда многие не вошли. Тот же «Догмэн» Гарроне, отмеченный пальмовой ветвью за лучшую мужскую роль, или «Донбасс» Лозницы, снискавший в Каннах премию «Особый взгляд» за режиссуру. Номинация «Лучший фильм на иностранном языке» вообще самая интересная — под её сень устремляются работы самых разных кинематографических школ мира, причём лучшие из лучших.

Так что это в любом случае отличный старт для нашей оскаровской эстафеты. Главное, чтобы в новом году нашлись те, кто достойно подхватил бы её из рук Дарьи.