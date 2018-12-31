Центризбирком Украины закрыл участки для голосования в России 31.12.2018, 20:05

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Площадки перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Об этом идет речь в постановлении №274, опубликованном на сайте ЦИК 31 декабря, сообщает «Новое время».

В постановлении говорится, что ЦИК внес изменения, рассмотрев представление Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года о внесении изменений в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе.

Все пять избирательных участков в России перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Об этом идет речь в приложении к постановлению ЦИК.