Бедный родственник из деревни приехал в город «дела решать 15 31.12.2018, 20:15

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Как же тут без агрогостинца.

Четыре мешка картошки и сало для Путина... А ещё он когда-то в бытность рядовым депутатом Шушкевичу огурцы возил, – пишет журналист Анджей Почобут у себя в Facebook. – Года идут, а стиль то не меняется: бедный родственник из деревни приехал в город «дела решать», как же тут без агрогостинца.

Напомним, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о новогоднем подарке диктатора для Путина.

Лукашенко подарил четыре мешка картофеля сортов «Рубин», «Вектор», Манифест. Эйсмонт рассказала, что Владимир Путин просил и о белорусском сале — эту просьбу Лукашенко также удовлетворил.