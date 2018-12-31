Минчане сбросились деньгами и своими силами устроили во дворе новогодний праздник для детей 31.12.2018, 20:43

Получился веселый и душевный праздник.

Жильцы четырех домов самоорганизовались и устроили для своих детей и себя новогодний праздник прямо во дворе.

Для этого они собрали деньги на покупку елки, фейерверка и новогодних подарков для детей и пригласили выступить на дворовом празднике Деда Мороза и Снегурочку. Получился веселый и душевный праздник, пишет tut.by.

Новогодний праздник у себя во дворе устроили жильцы товарищества собственников «Сухаревские холмы» (оно объединяет 4 многоквартирных дома).

Житель одного из домов Алексей Гамеза, которому пришла идея организовать дворовый праздник, рассказывает, что подготовку начали примерно 2 недели назад. «В группе нашего товарищества собственников в вайбере написал, что можно организовать праздник во дворе. Кто-то сразу отозвался, кто-то присоединился позже», — говорит Алексей.

Те, кто согласился принять участие в дворовом праздновании, сбросились по 20 рублей в расчете на одного ребенка. В общей сложности собрали 880 рублей. Эти деньги потратили на покупку елки, фейерверков, бенгальских огней, подарков для детей и выступление Деда Мороза и Снегурочки.

На дворовую елку в итоге пришло около 45 детей. Больше, чем планировалось. Из-за этого даже пришлось оперативно искать дополнительные подарки.

Алексей говорит, что уже после елки в общем чате товарищества собственников некоторые из жильцов писали, что жалеют, что не попали со своими детьми на дворовый праздник. Другие писали, что хотели бы повторить опыт и в следующем году сделать еще более интересный праздник.