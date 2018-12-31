Мустафа Джемилев: Ударом по России наравне с Томосом станет деоккупация Крыма 31.12.2018, 21:52

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Фото: un.org

Деоккупация полуострова может привести к распаду РФ.

С Мустафой Джемилевым журналисты «Укринформа» встретились в столице Турции, куда он заехал по дороге из Нью-Йорка в Киев. Ему нужно было обсудить с турецкими дипломатами и дружественными парламентариями итоги Генеральной ассамблеи ООН, на которой были приняты исторических резолюции – о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей и о нарушении прав человека на оккупированном Россией полуострове. Лидер крымских татар убежден, что решения Генассамблеи приближают час освобождения его родины, он намерен вернуться в Крым еще при жизни.

О поездке в Нью-Йорк, голосовании на Генассамблее ООН, закулисных интригах России, о возможном визите в Украину Эрдогана и благодарности Вселенскому патриарху за Томос лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал в эксклюзивном интервью Укринформу.

СТРАНЫ ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ В ООН ИЗ-ЗА ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ

- Мустафа-ага, вы возвращаетесь в Киев из Нью-Йорка с победой – в ООН приняты две резолюции: о демилитаризации Крыма и нарушении прав человека на полуострове. Расскажите, как проходило голосование. Какие настроения в зале были, пыталась ли Россия противодействовать?

- Честно говоря, мы ожидали выступления россиян и тех, кто их постоянно поддерживает, поэтому содержание обращения посла России нас не удивило. Можно сказать, что оно было более наглое, более неаргументированное, в обычном ключе: Крым – наша земля, что хотим, то и делаем. Они отстаивают явные нарушения международного права и это, конечно, вызывает у других делегаций соответствующие реакции и ассоциации.

Меня немного заставило задуматься другое выступление - представителя Армении. Прошлый раз Армения откровенно заявляла о том, что Крым – это российская территория, а сейчас более обтекаемо. Но тем не менее, они проголосовали против резолюции. То есть, пока они ещё в орбите России, но как оно дальше будет, не известно. В целом, то что по резолюции о демилитаризации проголосовали в поддержку России всего 19 стран, – обнадёживает. Конечно, вызывает недоумение, что многие страны воздержались. Думаю, это наше слабое звено, нам нужно работать с этими странами.

- О каких странах еще идет речь?

- В этот раз, к сожалению, воздержался и Катар, и Саудовская Аравия, которые в общем-то нас поддерживают. То есть у таких стран в этом вопросе преобладают не правовые или нравственные приоритеты, а чисто политические. Они получают вооружение из России или совместно работают в рамках ОПЕК по энергетическим вопросам.

По возвращении в Киев хочу также поговорить с послом Индонезии. Мы посещали страну с визитом, встречались с вице-президентом, делали пресс-конференцию. В Джакарте придерживаются и озвучивают справедливую позицию в вопросе оккупации Крыма, но при голосовании воздержались снова. Обещали нам, что подключатся, будут соавторами резолюции по правам человека, используют свое влияние в мусульманском мире. Но как же так получилось, что они опять воздержались? Причина все та же, предполагаю. Индонезия вынуждена покупать вооружение у России и этого не скрывает. Мы пробовали их переориентировать на Укроборонпром, но пока не получилось по ряду причин, в т. ч. бюрократическим. То же самое с Саудовской Аравией.

США НАМЕРЕНЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ТУРЦИЕЙ

- С кем еще встречались в Нью-Йорке, о чем шла речь?

- У нас была довольно длительная встреча с и.о. постоянного представителя Соединённых Штатов в ООН Келли Кюрри. Говорили о ситуации в общем, о следующих шагах в разных направлениях, а также об взаимоотношениях Соединенных Штатов с Турецкой Республикой. Мы пояснили, что сейчас нас, практически больше всех, поддерживает Турция и то, что между США и Турцией такие холодные отношения, создает нам проблему. Мы ориентированы на евроатлантическую интеграцию и, в то же время, от Турции тоже отдаляться не хотим. Она сказала, что есть сейчас тенденции, что всё-таки будут улучшаться отношения и, соответственно, Украину будут больше поддерживать. Перспективы очень хорошие.

В Госдепартаменте США мы встречались с Джорджем Кентом, он сейчас является заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. С нами был еще адвокат Николай Полозов, который сейчас координирует группу юристов по освобождению военнопленных и политзаключенных вместе с МИД и Минобороны Украины. Состоялось продуктивное общение. Но кое-что насторожило. Американская сторона заявила, что всегда старается помочь Украине, но, появившаяся информация о неких поставках российского ядерного топлива, то есть из страны-агрессора на украинские атомные предприятия, вызвала их обеспокоенность и озабоченность. Позицию Украины по этому вопросу более детально пояснил Посол Украины в США Валерий Чалый. (Ред.: Ранее ситуацию разъяснил Энергоатом)

КРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕОККУПИРОВАН ЦЕНОЙ РАСПАДА РОССИИ

- Какие следующие, по мнению США, шаги следует предпринять для того, чтобы подготовить базу для возвращения Крыма правовым путем?

- Я уже это говорил и повторюсь, что ценность этой резолюции о демилитаризации, которая была принята ООН 17 декабря, заключается в том, что там впервые идёт ссылка на Будапештский меморандум. И то, что в ООН проголосовали, что это было нарушение Будапештского меморандума, очень важно. Наша следующая цель - создание платформы для возвращения Крыма на базе Будапештского меморандума. Будем продолжать работу в этом направлении. Кстати, на эту тему мы говорили с американскими конгрессменами. Они находят такой подход разумным и предложили направить им наше обращение, а также другим странам – подписантам Будапештского меморандума, в т.ч. Китаю и Франции, несмотря на то, что они присоединились позже. Ведь в меморандуме чётко говорится, что в обмен на отказ от ядерного оружия нам гарантируют территориальную целостность и безопасность. Где эти гарантии? Россия, как и предполагалось, категорически отвергает создание такой платформы. Это не столь важно. Пусть первое время они отказываются, не участвуют, но пусть такая платформа существует. И если будут приняты достаточно жёсткие санкции, думаю, Россия уступит.

Я не единожды говорил, обращаясь к западным лидерам, если бы на оккупацию территории Грузии в свое время отреагировали хотя бы так, как на оккупацию Крыма, может, оккупации Крыма и не случилось бы. Я не исключаю, что полуостров может быть деоккупирован, ценой распада России. Такие глупости, как делает Путин, к этому ведут.

- Поднимали ли на этих встречах вопрос о ситуации в Азовском море, о наших моряках, находящихся в плену в России, о содействии их освобождению?

- О тревожной ситуации, которая сложилась после Азовского кризиса, говорили на всех площадках. Единственное, что не совсем получилось, - к принятию второй резолюции по правам человека у нас была подготовлена довольно мощная демонстрация, с лозунгами и текстами: «Россия – пиратская государство. Пираты не могут быть членами Совета Безопасности», «Возвратите наших моряков, наши корабли». Но так получилось, что ночью, 22-го декабря, под самый конец работы, когда мы уже думали, что эту резолюцию, рассматривать не будут, вылетели домой. Информацию, о том, что резолюции всё-таки рассмотрели и она прошла, мы получили уже в дороге. В целом, к началу нового года это хорошие «подарки» для нас.

ЭДРОГАН ПОРУЧИЛ ПОДНИМАТЬ ВОПРОС О СВОБОДНОМ ПРОХОДЕ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА НА ВСЕХ ПЛАТФОРМАХ

- Из Нью-Йорка в Киев вы направились через Анкару и провели ряд встреч в парламенте и министерстве иностранных дел Турции. Расскажите поподробнее, какие темы поднимали?

- На встрече в министерстве иностранных дел Турции мы как раз говорили о том, что могла бы сделать Турция в работе с теми странами, которые при голосовании в ООН воздержались. И хоть этот вопрос нас беспокоит, в общем отмечу, что в целом чувствуется тенденция увеличения поддержки Украины. Позиция Турции этому также содействует.

В МИДе также речь шла о возможности организации поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Херсонскую область для встречи там с соотечественниками, демонстрации поддержки региону. Нам ответили, что в ближайшее время это непросто, поскольку в Турции также, вместе с нашими, будут происходить местные выборы и вряд ли до 31-го марта получится организовать визит. Но в целом такая возможность существует. Не исключено, что визит пройдёт не на уровне президента, а на уровне министра иностранных дел и Украину посетит Мевлют Чавушоглу.

- Как Турция оценивает ситуацию в Азовском море? Президент Эрдоган ранее заявлял о том, что готов быть посредником. Шла ли речь об этом?

- Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эдроган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимость возвращения наших судов, захваченных в плен. Он также сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг, как «подарок» Порошенко к предстоящим выборам. То есть он хочет использовать ситуацию, как инструмент влияния на наши выборы. Это цинично, противоречит не только праву, но и нравственности. Использовать людей для политических целей – это система заложничества.

Говорили и в Турции, и ранее в США, о необходимости пристального внимания к России в преддверии выборов, потому что вне всякого сомнения, Россия будет предпринимать большие усилия, чтобы Порошенко не был переизбран. Они поддержат кого угодно любыми способами, лишь бы не прошел Порошенко.

- Поднимали ли вы вопрос незаконного морского сообщения, прохождения турецких судов в Крым?

- Да, поднимали. Как раз передали перечень этих кораблей. В прошлом году, во время нашего визита в Турцию с генеральным прокурором, этот вопрос также поднимался. Я лично тогда разговаривал с Эрдоганом и передал ему список кораблей, которые заходят в порты. После этого в Турции было постановлено, что суда, заходящие в Крым, не будут обслуживаться в портах Турецкой Республики. Но на практике это обходят: корабли заходят не под турецким флагом, оформляют документы, будто бы идут в Новороссийск, отключают радары. Но это очень легко выявить, поскольку мы наблюдаем за перемещением через спутники. Например, за кораблями, которые делают поставки на завод «Титан». Сейчас следует провести проверку, нарушают ли они турецкие законы.

УДАРОМ ПО РОССИИ НАРАВНЕ С ТОМОСОМ СТАНЕТ ДЕОККУПАЦИЯ КРЫМА

- Важнейшее событие, которые произойдет в начале нового года в Турции – вручение Томоса. Чтобы этого не случилось, Москва использовала все возможные варианты, в т. ч. пыталась оказывать давление на Турцию. Собираетесь ли вы участвовать в этом событии в Стамбуле?

- Считаю, что это самый мощный удар на данном этапе по России. Еще одним, наравне, станет деоккупация Крыма. Во время визита и встреч в МИД Турции, мы подчеркнули в очередной раз, насколько создание независимой церкви, получение Томоса, важное событие для Украины. Помню, когда мы приезжали в последний раз с Президентом Порошенко (3-4 ноября этого года – ред.), на встрече со Вселенским патриархом Варфоломеем, он по очереди представил всех членов нашей делегации. Когда дошла очередь до меня, то Варфоломей уточнил, владею ли турецким и обратился ко мне на этом языке. А когда мы прощались, я сказал ему, что я не христианин, а мусульманин, но его мудрый и мужественный поступок, - представление независимости украинской церкви, – это на пользу всем гражданам Украины, независимо от национальности и вероисповедания. «Дай Аллах вам долгих лет жизни», - сказал я ему. Он растрогался и тоже ответил: «Дай Аллах вам долгих лет жизни. Дай Аллах, чтобы вы скоро вернулись на свою родину». Несомненно, мы в январе собираемся на вручение Томоса, чтобы показать, что это событие также для нас очень важно.

- Телеканал «Аль Джазира» 23 декабря показал документальный фильм «Крым: тёмная тайна России», созданный бывшим продюсером Би-Би-Си, обладателем двух премий Emmy Award Джейми Дораном. Картина демонстрирует хронику событий аннексии, а также повествует о том, что происходит на полуострове сейчас. Вы в этом фильме один из ключевых комментаторов. Расскажите, как происходила работа? Какой эффект имела картина?

- Действительно, я принимал активное участие в создании этого фильма. Когда съемочная группа планировала выехать в Крым, то обратились ко мне за разъяснением ситуации, попросили поделился контактами тех, кто мог бы рассказать о событиях. Я пояснил, что если просто спрашивать у людей на улице, они не скажут правду, поскольку будут бояться реакции и будут рассказывать, как хорошо живется, как они благодарны. В фильме участвуют реальные очевидцы событий. Доран и его команда очень хорошо поработали.

Конечно же, реакция со стороны России на этот фильм была ожидаемой, негативной. Со своей стороны, мы рады, что огромная англоязычная аудитория Аль Джазиры по всему миру увидела этот фильм.

Посещая недавно Доху, также встречался с генеральным директором Аль Джазиры, просил его перевести этот фильм на арабский язык, поскольку для нас очень важно, чтобы в арабском мире знали о проблеме Крыма. Пообещали рассмотреть такую возможность.

В КРЫМУ ПЫТАЮТСЯ ПОМЕНЯТЬ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЮДЕЙ КАК В СССР

- В этом фильме мы увидели некоторых представителей крымскотатарского народа, которые открыто рассказывают о событиях периода аннексии, рассказывают о преступлениях против крымских татар, украинцев в Крыму. Они не побоялись это сделать, так же, как многие активисты не побоялись прийти 23 декабря в суд, чтобы поддержать четырех бахчисарайцев, которых обвинили в терроризме и приговорили к длительным срокам лишения свободы. Что скажете о происходящем на полуострове сейчас? Какие тенденции и прогнозы?

- Ситуация ухудшается и будет ухудшаться. Таков мой прогноз. Какой-либо либерализации оккупационного режима вряд ли стоит ожидать. Сейчас нас больше всего беспокоит отупляющая, зомбирующая пропаганда, направленная на детей. Она имеет большое влияние. Хотя, можем вспомнить, что при СССР 70 лет продолжалось зомбирование, но мы не сдавались и при первой возможности от него очистились. В советское время пытались изменить мировоззрение людей, делают это и сейчас. Но я не думаю, что оккупация продлится настолько долго. Я намерен вернуться в Крым еще при жизни.