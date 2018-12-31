В Беларуси впервые обнаружили поддельные банкноты в 5 и 100 рублей 31.12.2018, 22:01

Cамые популярные купюры среди фальшивомонетчиков - 50 и 20 рублей.

В Беларуси впервые нашли поддельные банкноты в 5 и 100 рублей, сообщает Нацбанк. При этом белорусские «липовые» рубли по-прежнему нечасто встречаются в обращении. В общей доле поддельных дензнаков они занимают меньше 2%, пишет tut.by.

Чаще всего в январе-сентябре этого года среди поддельных белорусских банкнот встречались дензнаки номиналом в 50 и 20 рублей. При этом встречаются еще поддельные дензнаки образца 2000 года.

По итогам трех кварталов этого года банковскими работниками было выявлено 675 поддельных денежных знаков, из которых 672 — поддельные банкноты, 3 — поддельные монеты.

«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США — 53,8%. Доля поддельных российских рублей составила 31,3%, поддельных евро — 10,7%, поддельных денежных знаков других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) — 2,5%. По-прежнему нечасто выявлялись поддельные белорусские рубли, их доля составила 1,7%», — уточняет регулятор.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 18,2%: долларов — на 5%, российских рублей — на 23,8%, евро — на 41,9%, белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) — в абсолютном выражении на 24 штуки.

При этом поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 53 населенных пунктах. В Минске выявлено 44,9% всех поддельных денежных знаков, в областях республики — в пределах 4,0−12,9%.

В Беларуси в этом году также впервые выявили поддельные банкноты номиналом 2000 российских рублей, их количество составило 3 штуки.