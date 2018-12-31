Накануне Нового года были задержаны трое защитников Куропат 31.12.2018, 22:16

1,638

Защита урочища продолжается даже в преддверии большого праздника.

Как сообщил в «Фейсбуке» сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец, защитники Куропат Денис Урбанович, Наталья Ладутько и еще одна защитница Куропат были задержаны.

Это произошло после провокации посетителя ресторана «Поедем поедим», который на большой скорости въехал на территорию развлекательного центра, сообщает «Радыё Свабода».

При задержании Наталью Ладутько тащили по снегу и избивали, председателя Молодого Фронта Дениса Урбанович вытолкали из отдела милиции. Там остаются две женщины. Еще три защитника находятся около Боровлянской милиции, трое остаются на страже, сообщает Северинец.

Позже стало известно имя задержанной женщины - Валентина Дедок. На нее и Наталью Ладутько в милиции составили протоколы.