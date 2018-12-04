закрыть
4 декабря 2018, вторник, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Порошенко: Захват украинских кораблей организовывался непосредственно Путиным

5
  • 4.12.2018, 8:04
  • 2,390
ПЕТР ПОРОШЕНКО

Президент Украины сравнил российских военных с сомалийскими пиратами.

Поручение захватить корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые шли из Одессы в Мариуполь, давал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом 3 декабря в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко, передает gordonua.com.

"Этот вопрос организовывался на самом верху, непосредственно самим президентом Российской Федерации. Непосредственно были даны все команды, в том числе и включительно с командой открывать огонь. Наши корабли вышли в нейтральные воды, по любым оценкам – из внутренних вод Украины и России в нейтральные воды", – сказал он.

По словам президента, было "пиратское нападение".

"Чем они от сомалийцев отличаются? А ничем. Нет закона, нет права, они думают, что есть только право сильного", – заявил Порошенко.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении государственной границы. 27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу украинских моряков сроком на два месяца.

30 ноября "уполномоченный по правам человека" в аннексированном Крыму Людмила Лубина заявила, что всех украинских моряков перевезли в Москву. Троих моряков поместили в больницу СИЗО "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Адвокат Николай Полозов сообщил, что 24 морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Путин заявил, что речь идет о провокационном характере действий украинской власти.

С 2005-го по 2012 год сомалийсике пираты парализовали морские пути в регионе, напав на десятки судов и похитив сотни моряков с целью получения выкупа.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип