Порошенко: Захват украинских кораблей организовывался непосредственно Путиным 5 4.12.2018, 8:04

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ПЕТР ПОРОШЕНКО

Президент Украины сравнил российских военных с сомалийскими пиратами.

Поручение захватить корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые шли из Одессы в Мариуполь, давал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом 3 декабря в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко, передает gordonua.com.

"Этот вопрос организовывался на самом верху, непосредственно самим президентом Российской Федерации. Непосредственно были даны все команды, в том числе и включительно с командой открывать огонь. Наши корабли вышли в нейтральные воды, по любым оценкам – из внутренних вод Украины и России в нейтральные воды", – сказал он.

По словам президента, было "пиратское нападение".

"Чем они от сомалийцев отличаются? А ничем. Нет закона, нет права, они думают, что есть только право сильного", – заявил Порошенко.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении государственной границы. 27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу украинских моряков сроком на два месяца.

30 ноября "уполномоченный по правам человека" в аннексированном Крыму Людмила Лубина заявила, что всех украинских моряков перевезли в Москву. Троих моряков поместили в больницу СИЗО "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Адвокат Николай Полозов сообщил, что 24 морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Путин заявил, что речь идет о провокационном характере действий украинской власти.

С 2005-го по 2012 год сомалийсике пираты парализовали морские пути в регионе, напав на десятки судов и похитив сотни моряков с целью получения выкупа.