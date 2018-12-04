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Неизвестная Беларусь: В Жировичах нашли памятный знак на хорватской глаголице

  • 4.12.2018, 8:09
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Памятник установил в честь жены и сына архиепископ Минский и Бобруйский.

Историк и экскурсовод Павел Булатый на своей странице в фейсбуке опубликовал фото, сделанное возле Георгиевской церкви в Жировичах. На фото — надгробная тумба XIX века с непонятными буквами и знаками, пишет nn.by.

«И что здесь написано, на каком языке и каким алфавитом?» — задается вопросом Булатый.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси Денис Лисейчиков написал в комментариях, что надпись выполнена глаголицей. А памятник установил в память о жене и сыне архиепископ Минский и Бобруйский Михаил Голубович.

Глаголица — древний славянский алфавит. Его создали Кирилл и Мефодий, но глаголица не прижилась. Где-то ее заменили латиницей, где-то — кириллицей.

Дольше всех глаголицей пользовались хорватские верующие — вплоть до середины ХХ века. Глаголические надписи можно увидеть в некоторых хорватских католических храмах по сей день.

На надгробии в Жировичах как раз таки хорватская версия глаголицы, хотя сами хорваты, скорее всего, не имели никакого отношения к этой надписи.

Денис Лисейчиков объясняет, что вторая половина XIX века — период увлечения идеями панславизма. И именно в рамках этой идеологии, вероятно, и была исполнена эпитафия.

Михаил Голубович происходил из семьи униатского священника из Высокого (ныне в Каменецком районе Брестской области) и тоже стал греко-католическим священником, но активно поддержал отмену унии, агитировал в приходах. После смерти жены постригся в монахи. Был епископом Пинским, впоследствии Брестским, с 1848 — епископ Минский и Бобруйский, с 1853 — архиепископ. Последние 13 лет жизни провел в Жировичах.


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