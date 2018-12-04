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США выработают в Брюсселе единый ответ НАТО на агрессию РФ

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  • 4.12.2018, 8:18
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Госдепе ожидает от европейских союзников консолидации усилий.

На встрече глав МИД НАТО, которая состоится 4-5 декабря в Брюсселе, США намерены выработать общую позицию альянса относительно инцидента в Керченском проливе и призвать европейских союзников "проявить лидерство" в этом вопросе, заявил представитель Государственного департамента США, сообщается на сайте ведомства.

В Госдепе отметили, что США ожидают от европейских союзников больше усилий в противостоянии агрессии России.

"Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе Керченского инцидента. Мы призываем европейских союзников проявить лидерские способности в преодолении проблемы, которая существует намного ближе к дому для них, чем для нас", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что в ближайшие дни будет все больше примеров выступлений США и их союзников с общими сигналами, а в случае необходимости будут также предприняты и действия.

"В отношении Украины... Думаю, мы очень четко дали понять, что этот последний шаг России неприемлем - это акт агрессии. В течение последних нескольких дней мы тесно координировали наши действия с европейскими союзниками и в формате НАТО, и в формате ЕС, и прямо сейчас мы сосредоточились на определении общего ответа всего альянса, чтобы определить правильный объем ответа на то, что произошло в Керченском проливе", - заявил представитель Госдепа.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После агрессии РФ в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.


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