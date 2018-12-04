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За горячую воду и тепло «тунеядцем» придется платить в пять раз больше

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  • 4.12.2018, 8:24
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Конкретный размер тарифов утвердят местные чиновники.

Граждане, попавшие в базу незанятых в экономике с 1 января 2019 года будут оплачивать по полным тарифам обеспечение горячей водой, а с 1 октября - газом (при наличии индивидуальных приборов) и теплом.

Это предусмотрено постановлением Совета министров, сообщает «Радыё Свабода».

Предельный уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги определяет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. На 2019 год эти тарифы еще не утверждены.

«Согласно предельным уровням местные органы власти определяют конкретный размер тарифов», - сказали в министерстве.

По информации Мингорисполкома, в этом году субсидируемой тариф на теплоснабжение - 16,9259 рубля за 1 Гкал. А полный тариф, по которому должны платить «тунеядцы», в этом году составляет 81,42 рубля за 1 Гкал, то есть в пять раз больше.

Та же самая ситуация с тарифами за горячее водоснабжение (подогрев). На этот год для «тунеядцев» стоимость этих услуг был бы больше в 4,8 раза.

Пока, однако, неизвестно, какой объем потраченных гигакалорий будет оплачивать «тунеядец», если в квартире зарегистрировано несколько человек.

Ранее представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Жанна Попучеева пояснила журналистам, что гикакалории будут делить на количество зарегистрированных в квартире.

Действующие тарифы введены указом Лукашенко от 31 декабря 2017 года № 473 «О установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги населения на 2018 год».

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


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