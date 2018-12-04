Вячеслав Косинеров: В «деле городового» поставлена жирная точка

Вячеслав Косинеров: В «деле городового» поставлена жирная точка7
- 4.12.2018, 8:42
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Народ решил, что делать с идолом белорусской милиции.
Об этом общественный активист Вячеслав Косинеров написал в "Фейсбуке":
"Спасибо за солидарность, друзья! Ваша поддержка и организованность - настоящие сила и смысл любого движения и активизма!
Что касается этой бронзовой нечисти...
В настоящее время в "деле городового" поставлена жирная точка. Что бы ни происходило дальше с этим истуканом, народ высказался: это кладбище чести и достоинства МВД. Там похоронено историческое извращение любителя НКВД и имперских амбиций. Там почивает без мира дутый авторитет и позиция запугивания, насилия защитников режима.
Теперь каждый достойный, честный и сознательный человек может только сплюнуть, проходя мимо этого сюрреалистического чудовища. Или возложить на "праздник" милиции похоронные цветы.
Вы ставили себя идола, господа милиционеры? Народ решил, что с ним делать. То, что вы видите как своего божка, стала позорной могильной плитой вашего жесткого, безжалостного и мерзкого властвования.
Видит мир, мы сделаем все, чтобы оно закончилось как можно скорее!"