Вячеслав Косинеров: В «деле городового» поставлена жирная точка 7 4.12.2018, 8:42

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ФОТО: ВАСИЛИЙ СЕМАШКО

Народ решил, что делать с идолом белорусской милиции.

Об этом общественный активист Вячеслав Косинеров написал в "Фейсбуке":

"Спасибо за солидарность, друзья! Ваша поддержка и организованность - настоящие сила и смысл любого движения и активизма!

Что касается этой бронзовой нечисти...

В настоящее время в "деле городового" поставлена жирная точка. Что бы ни происходило дальше с этим истуканом, народ высказался: это кладбище чести и достоинства МВД. Там похоронено историческое извращение любителя НКВД и имперских амбиций. Там почивает без мира дутый авторитет и позиция запугивания, насилия защитников режима.

Теперь каждый достойный, честный и сознательный человек может только сплюнуть, проходя мимо этого сюрреалистического чудовища. Или возложить на "праздник" милиции похоронные цветы.

Вы ставили себя идола, господа милиционеры? Народ решил, что с ним делать. То, что вы видите как своего божка, стала позорной могильной плитой вашего жесткого, безжалостного и мерзкого властвования.

Видит мир, мы сделаем все, чтобы оно закончилось как можно скорее!"