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Шеф британской разведки MI6: Мы привели Путина в замешательство

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  • 4.12.2018, 8:59
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Алекс Янгер

Кремль переоценил свои возможности.

"Глава MI6 предупреждает, что Россия не должна недооценивать способность Соединенного Королевства к нанесению ответного удара после атаки с применением нервно-паралитического агента в Солсбери". Это предупреждение, пишет The Guardian, прозвучит в речи, с которой 55-летний Алекс Янгер выступит перед студентами Университета Сент-Эндрюс в Шотландии (он окончил этот университет перед тем, как поступить сначала в армию, а затем - в MI6) (перевод – inopressa.ru).

"По словам Янгера, есть враги, которые считают, что находятся в состоянии непрекращающейся конфронтации с Британией - как ожидается, в одном из мест своей речи он напрямую укажет на Россию. Он скажет, что MI6 сыграла ключевую роль в раскрытии участников атаки в Солсбери и в высылке российских дипломатов, которая за этим последовала", - передает издание.

"Такой решительный подход привел в замешательство российского президента Владимира Путина и был нацелен на то, чтобы показать России и другим потенциально враждебным государствам, что Британия "назначит свою цену" за любые враждебные действия и затем нанесет ответный удар. Янгер призовет Россию и любые другие государства, нацеленные на подрыв британского образа жизни, "не недооценивать нашу решимость или наши возможности - или решимость и возможности наших союзников", - говорится в публикации.

Другой важной темой речи Янгера будет появление неконвенциональных "гибридных угроз" для британской национальной безопасности, которые могут включать такие методы, как кибератаки, распространение фейковых новостей и вмешательство во внутреннюю политику, указывает The Guardian.


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