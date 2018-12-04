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Сколько дней нужно не работать, чтобы попасть в базу «тунеядцев»

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  • 4.12.2018, 9:13
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По сравнению с декретом №3 ситуация изменилась.

С 1 декабря в стране заработала база данных тунеядцев, где каждый может узнать, попал он или она в списки или нет. Закончат формировать эту базу до 1 февраля 2019 года. Вчера министр труда Ирина Костевич заявила, что в списках уже находится 500 тыс. человек.

За несколько лет существования декрета №3, который был подписан еще в 2015 году, все привыкли, что для попадания в списки не занятых в экономике нужно официально нигде не работать больше 183 дней. Но после того, как в этом году появился декрет №1, ситуация изменилась.

Как рассказали Onliner в Министерстве труда, сейчас нет такого срока, как 183 дня. Комиссии при исполнительных комитетах могут включать в списки тунеядцев тех, кто не работает три месяца.

Правда, здесь есть нюансы. Согласно постановлению №239, база, которая заработала с 1 ноября, должна быть обновлена и окончательно сформирована в феврале следующего года. До 15 февраля списки тунеядцев будут передавать госорганы, до 20-го — правоохранители, а до 25-го числа Министерство труда должно сформировать готовую базу. Следующее обновление будет в мае, затем в августе, а потом в ноябре.

Так вот, если человек не работал с 14 февраля по 16 мая, то он рискует попасть в список тунеядцев. Фактически ему придется оплачивать некоторые коммунальные услуги (газ и воду, а с октября 2019 года — и отопление) по полной стоимости до следующего обновления базы — 16 августа.

— Но если человек в этот период отработает хотя бы один день, он в базу не попадет, — отметили в министерстве.

В постановлении №239, правда, есть оговорка: если, к примеру, работника уволили в январе, то тунеядцем он не будет считаться ни в этом квартале, ни в следующем. Если же человека сократили, истек срок контракта или были другие причины увольнения (подробнее можно ознакомиться по ссылке), то тунеядцем он не будет считаться в течение шести месяцев после увольнения.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


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