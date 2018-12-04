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Как наши предки освободили от Ивана Грозного Полоцк, а потом захватили Кремль

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  • 4.12.2018, 9:59
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Славные страницы истории ВКЛ.

Первой попыткой московитов захватить город на Двине была закончившаяся неудачей осада 1518 года. Так как Полоцк в те годы являлся ключевой крепостью, по сути запиравший русскому войску дорогу в Вильну, столицу Литвы, в ходе Ливонской войны в 1563 году Иван решил вновь «освободить» здешние земли от гарнизона Великого княжества Литовского, пишет «Литвин».

Грамотный выбор удара и овладение стратегически важным городом стало высшим успехом Ивана Грозного в Ливонской войне. С помощью Полоцка русский царь смог также прикрыть и свои рубежи. Именно с этого момента начался временный спад боевых действий. Влияние 33-летнего Ивана Грозного в те годы резко возросло.

Иван Грозный мечтал о Полоцке как о своей вотчине

Кроме причин экономических и политических вторжение в Полоцкую землю некоторые историки указывают и на причины мистические. К 1563 году Иван Грозный по наущению попа Сильвестра приобщился к изучению богословия, к познанию мистических религиозных тайн.

Царю было известно о том, что в стенах Софийского Собора сберегался драгоценный крест святой Евфросиньи, который, как он верил, может дать ему таинственную силу и божье благоволение в одолении еретиков. Грозный шел воевать Ливонию, а там были еретики, исповедавшие католическую веру. Война против Литвы, Ливонии задумывалась и как война религиозная.

Для захвата Полоцка он использовал почти все свое войско, вместе с вооруженными холопами составлявшее 50-60 тыс. человек. Хотя большинство историков считают подобные цифры слишком завышенными, в любом случае армия Ивана IV была немалой. Полоцкий же гарнизон насчитывал от силы 2-6 тысяч бойцов.

Сакральный крест св. Евфросиньи был желанной добычей Ивана Грозного

В осажденном, почти полностью сожженном, а затем взятом городе за отказ принять христианство в местной реке было утоплено почти 300 человек. Погиб в проруби и проповедник-еретик Фома.

Убиты были практически все местные иудеи. Считается, что в расправе над евреями немалую роль сыграл игумен Леонид, сопровождавший войско. Татары, участвующие в походе русских, расправились также с бернардинцкими монахами, представителями одной из ветвей католиков-францисканцев.

Но развить успех Полоцка не получилось. Ливонскую войну Иван IV все же проиграл. Еще в 1959 году против него организовалась целая коалиция, в которую вошла Швеция и Польша. Помогало его врагам также Крымское ханство, разоряющее юг Российского царства.

Дав передышку Литве, Иван попытался мобилизовать практически все ресурсы страны, чем ее почти полностью обескровил. Опустошили страну и эпидемия чумы, засуха и голод, шведская блокада, а также набеги, периодически совершаемые поляками и литовцами. В русском царстве начался экономический упадок.

Войско ВКЛ против московитов

Неудачи обострили отношения Ивана с собственными советниками, которых подозревавших он стал подозревать в измене. Для ослабления влияния знати и ограничения княжеских землевладений царь затеял земельную реформу. На сторону неприятеля стали переходить даже преданные ему люди. Самым известным «перебежчиком» был князь Курбский, выдавший литовцам важнейшие планы Москвы. В дальнейшем он даже участвовал в походе на родные земли.

Кризис внутри страны вылился в опричнину. Царский террор 1565-1571 гг. довершил разорение страны и деморализацию армии. Были уничтожены лучшие воеводы. Борьба за Ливонию становится уже бессмысленной.

В 1564 году его войско проиграло битву на Уле (при Чашниках). Вглубь Литвы продвинуться не удалось. Литва предложила закончить военные действия и разделить Ливонию, но Ивану IV этого оказалось мало. Он решил продолжать борьбу.

В 1569 году Литва объединяется с Польшей, образует Речь Посполитую и укрепляет свои позиции. Объединенные Литва и Польша в главе с талантливейшим полководцем королем Стефаном Баторием наносят ему поражение за поражением.

Русского царя преследуют неудачи. Очередной провал ждет его при осаде Ревеля в 1577 году. Не удалось отстоять и захваченный Полоцк. (После разорения Иваном Грозным этот город со временем будет вновь отстроен. Но восстановить былое величие и могущество ему уже не удастся.)

Шведы берут Нарву. Осаде, правда, неудачной, подвергся и Орешек. Именно после этой осады в 1583 году русский царь все же подписал на 3 года (а затем продлил еще на 4) Плюсское перемирие со шведами.

За год до этого в 1582 году был подписан Ям-Запольский договор между Иваном Грозным и Речью Посполитой. Срок его составлял 10 лет. Следующая война между нею и Россией начнется в 1609 году. Стремясь помочь Лжедмитрию I, польско-литовские оккупируют Кремль.


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