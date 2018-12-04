«Путин как-то сразу обмяк, съежился плечами» 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.12.2018, 10:14

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Из Аргентины без любви.

Аргентина погасила огни. Саммиту конец.

И, взяв под мышку свой бронированный лимузин, наш бессменный руководитель прибывает в Россию. Опять.

Кто ждет его здесь? Для чего он здесь нужен? Что он в России еще не доделал из грандиозных замыслов? Мост на Сахалин?

Странный человек.

Устроил перед поездкой в Аргентину побоище с пальбой в Керченском проливе, захватил суда, ранил и посадил людей, организовал их признания на камеру.

Что хотел этим сказать Трампу? Что Порошенко плохой? Провал. Как-то все мелко.

Даже и руку не пожал Трамп прилюдно.

Это фото года. От «Рейтерс».

Стоит «наш», а мимо продвигается Трамп. И фэйс у «нашего» растерянный, с такой глуповатой маской мима. Непонятно, как себя вести, когда тебя игнорируют. Трамп прошел экспрессом. Пронес свой клоунский хайер мимо блестящей лысины без остановки. «Наш» же как-то сразу обмяк, съежился плечами, будто воздух из него вышел. Маленький человек.

И видно, что нет здесь ни достоинства, ни большой страны за спиной, ни сознания правоты, а все мелко, суетливо и человек не на своем месте. Хоть и сидит президентом пятую часть века.

«Молодец среди овец, а среди молодца и сам овца».

Сейчас получишь, «страна родная» за аргентинские унижения вместе с Украиной. Готовьтесь, народы. Покажут вам, слабаки, свое «величие». Отомстят за то, что сильный мира сего побрезговал «дать клешню» начальству керченских матерных стрелков.

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