«Путин как-то сразу обмяк, съежился плечами»6
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.12.2018, 10:14
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Из Аргентины без любви.
Аргентина погасила огни. Саммиту конец.
И, взяв под мышку свой бронированный лимузин, наш бессменный руководитель прибывает в Россию. Опять.
Кто ждет его здесь? Для чего он здесь нужен? Что он в России еще не доделал из грандиозных замыслов? Мост на Сахалин?
Странный человек.
Устроил перед поездкой в Аргентину побоище с пальбой в Керченском проливе, захватил суда, ранил и посадил людей, организовал их признания на камеру.
Что хотел этим сказать Трампу? Что Порошенко плохой? Провал. Как-то все мелко.
Даже и руку не пожал Трамп прилюдно.
Это фото года. От «Рейтерс».
Стоит «наш», а мимо продвигается Трамп. И фэйс у «нашего» растерянный, с такой глуповатой маской мима. Непонятно, как себя вести, когда тебя игнорируют. Трамп прошел экспрессом. Пронес свой клоунский хайер мимо блестящей лысины без остановки. «Наш» же как-то сразу обмяк, съежился плечами, будто воздух из него вышел. Маленький человек.
И видно, что нет здесь ни достоинства, ни большой страны за спиной, ни сознания правоты, а все мелко, суетливо и человек не на своем месте. Хоть и сидит президентом пятую часть века.
«Молодец среди овец, а среди молодца и сам овца».
Сейчас получишь, «страна родная» за аргентинские унижения вместе с Украиной. Готовьтесь, народы. Покажут вам, слабаки, свое «величие». Отомстят за то, что сильный мира сего побрезговал «дать клешню» начальству керченских матерных стрелков.
Телеграм-канал «СерпомПо»