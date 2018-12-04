Бизнесмены из Борисова: На небесах таких, как мы, кто-то поддерживает 5 4.12.2018, 10:22

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Белорусская семья набралась отваги и открыла бизнес в деревне.

В Борисове месяц назад взрослая семейная пара запустила бизнес. В этом факте нет ничего удивительного. Но если все, о чем они говорят, правда, то так свойственно делать авантюрным студентам: изучение спроса — на собственных детях, закупка оборудования — до согласования санстанции, производство — до контрактов с торговлей, пишет onliner.by.

Наталья — мама уже троих детей. Веселое и энергичное второе лицо белорусского предпринимательства (первое все время жалуется), которое, как вода, везде найдет выход. На этой неделе кукурузные шарики — ее и мужа дело — должны погрузить в большие машины и начать развозить по полкам торговых сетей.

Наталью и Максима нельзя назвать неопытными бизнесменами.

— Я по образованию юрист, всю сознательную жизнь в предпринимательстве. Начинала с розничной торговли, потом вместе с мужем перешли на оптовую. Последние десять лет мы привозили стоковую одежду из Дании. Все как надо: внешнеэкономическая деятельность, растаможки, НДС… Оптовики приезжали к нам со всей Беларуси. Мы торговали недешевой одеждой, но у покупателей была хорошая зарплата, и все хорошо продавалось.

Кризисы были, но преодолимые.

— Продавать одежду мы начали в 2008-м. Партия ушла. Поехали в Москву к родственникам отмечать Новый год. Просыпаемся: курс просел. За ночь мы потеряли около $30 тыс. — это намного больше, чем заработали. Я, конечно, две недели после этого спала, не двигаясь от стресса, но взяли денег в долг на закупку следующей партии и за полгода все вернули. Та же история и остальными валютными колебаниями, которых случилось несколько. Все предприниматели их хорошо помнят.

Но в последнее время история приняла другой оборот. Те, кто покупал у нас на €10 тыс., в последний раз взяли товара на €300. Представляете? Так мы захотели уйти в производство.

В Китай за линией!

— Решили мыслить как евреи: политика, фармацевтика или продукты. Первое и второе отпадают за неимением сферы деятельности и образования. А вот продукты…

— Вы обеспеченные люди?

— Средний класс. Даже в масштабах Борисова нас нельзя назвать богатыми. Но я очень практичная, — признается Наталья. — Мы откладывали. Столько прекрасных примеров было у меня в окружении! Год успешно поработали — и покатилось: видики-шмидики, путешествия. А потом — бац! — и умер бизнес. Уметь заработать деньги и уметь их потратить — это разные умения.

У нас на тот момент было двое детей. Детям нужны быстрые завтраки. Так мы решили, что есть спрос на продукцию экструзионной линии: колечки, звездочки, шарики. Борисов — большая деревня, поэтому быстро нашлись знакомые, которые были в Китае. Максим нашел несколько заманчивых предложений, и в 2014 году мы отправились в путешествие.

Наталья много рассказала о нем, но это впечатления туриста: китайцы не такие уж и низкие, хитрые, знают русский язык, но не признаются и так далее. Они даже свой iPhone нашли до того, как в Беларуси стало трендом продавать их на заправках.

— В Китае нашелся хитрец, который убедил нас: его родственники работают на заводе Apple и могут помочь с покупкой телефона по низкой цене. Разумеется, мы не удержались, — смеется Максим.

Так Наталья стала обладательницей восстановленного iPhone 5s, у которого в Минске посыпался динамик с микрофоном, и пользоваться телефоном стало невозможно.

— Я и говорю, нас на небесах, наивных таких, кто-то поддерживает, — улыбается Наталья.

Что касается линии, то покупка не состоялась. Белорусы имели бюджет в $100 тыс., а «железо» оказалось дороже, не считая необходимости покупать упаковочную линию, которая стоит еще половину бюджета.

— Вместо линии мы вернулись с партией дешевой китайской одежды и с трудом ее продали. Сейчас было бы проще, но тогда — рано.

Но и за срыв начала производства Наталья сейчас благодарна «кому-то там на небесах». Иначе приехали бы они на этой линии, «питающейся» только импортным сырьем, прямо в разгар экономического кризиса в России.

«Если мы не сделаем, наших детей накормят другие»

Одежный бизнес продолжал идти ко дну, давая «навар с яиц». Может быть, семье и повезло, что в 2014-м линию не купили, но вопрос заработка от этого не исчез.

— Какие есть варианты для продуктового бизнеса с ограниченным стартовым капиталом, опытом и знаниями? Мы рассматривали варианты с основой для пиццы.

— Откуда вообще эти варианты?

— Личные наблюдения. Людям не хватает времени для готовки, нужно им помочь.

— Пельмени?

— Был и такой вариант. Но сначала основа для пиццы. Оказалось, что у бельгийцев линия стоит около €500 тыс. А в Китае сложно найти оборудование для работы с пшеничной мукой: они ее реже используют.

Также был вариант с желейными конфетками типа Haribo, но слишком сложный по санитарным требованиям и обустройству. Пеллеты… Корм для собак… Понимаете, мы же ни в чем специалистами не были. Поэтому могли производить все что угодно, — делает заключение Наталья.

Еще раз поговорив с детьми, племянниками и другими знакомыми, Максим и Наталья останавливаются на сухих завтраках, кукурузных шариках и подушечках с начинкой.

— Не то чтобы мы за день все это придумали. Мы долго общались с ними, — убеждает Наталья.

— Вам не кажется, что спрашивать у детей, будут ли они сладости, и выдавать это за маркетинговое исследование, — так себе аргумент?

— Мы спрашивали, будут ли дети это покупать. Как известно, у всех детей есть карманные деньги и желание их потратить на сладости.

— Вы же мать…

— Про Wi-Fi тоже говорят, что он настолько вреден, что тараканов изморил. Но кто отказывается? Мы подумали так: раз такие штуки едят мои дети, то надо минимизировать вред и исключить некачественные компоненты. Пусть будет хотя бы безопасно.

Теперь у предпринимателей было два козыря: результаты исследования детских ожиданий и опыт с iPhone. Первый они используют в рецептурах, второй подсказал, что ехать в Китай больше не нужно.

— Мы дружим с соседями по офису, которые тоже много шишек набили. Они помогли нам найти порядочного китайца. Созвонились, договорились. На выставке в Москве посмотрели, что китайская линия стоит в пять раз дешевле европейской, — надо брать.

Все сами

Под лозунгом «У нас нет денег на дорогих менеджеров, а с дешевыми работы не построишь» Наталья бросилась за ответами в разные кабинеты. Что там требуется для запуска продовольственной линии?

— В санстанции все хорошо объяснили. А так как линия к нам уже ехала, мы начали быстро шевелиться.

— Ну вы отважные. А если бы нормы и требования к помещению оказались нереальными для вас?

— Самым сложным (и местами забавным) оказалось требование построить отдельное помещение для забора воды. Фактически это отдельная комнатка для крана. Сделали. Закрывается комнатушка балконной дверью. Голь на выдумку хитра.

Болезненным местом для бизнеса могли оказаться не санитарные нормы, а нехватка электромощностей. Не так-то просто подключиться к сети. Нам повезло, но, думаю, это могло стать причиной закрытия не одного проекта. Особенно в деревне. Мы здесь не только потому, что нашли хорошую аренду, но и из-за освобождения на семь лет от налога на прибыль (18%).

— То есть как продавцов вас постоянно «стригли», а производителям — зеленый свет?

— Да. Без этого никуда. В Казахстане вообще ввели норму, по которой производителям возвращают стоимость оборудования — только запускай и работай.

C другой стороны, молодое производство уже привлекло внимание.

— Спрашивают: где прибыль? Ну какая прибыль?! А где прибыль мясокомбината? «Борисовдрева»? Государству надо понять: нужно помогать тем, кто хочет работать. Мы же «телята», нас доить рано.

Стали разбираться в видах кабелей, прокладывая сети. Я физмат окончила с медалью. Никогда не надо было — а тут пригодилось. Стала вести сводные таблицы: сахар, сахароза, корпус, начинка, глазировка, в сухом, в твердом…

Я всегда обращаюсь к одному советчику: Google. Он все знает.

Оборудование и подключение пока что обошлись нам примерно в $200 тыс.

Сейчас в компании нет и десяти человек. Поиск работников — один из самых легких пунктов в начале бизнеса.

— Борисов — райское место. Многие ездят работать в Минск или в Россию. Хотя все с удовольствием работали бы дома.

— За какие деньги?

— За 400 рублей хотя бы.

— Вы точно портите статистку.

— Кому-то легко считать. А для нас зарплата — сложный вопрос. Или отпуск в 24 дня… Ну пусть такая норма была в Советском Союзе. Но теперь-то зачем обязывать? Почему частный бизнес должен оплачивать столько выходных? Не нравится — иди искать другую работу у государства. Мы много раз были в Дании. Там нет ни перекуров, ни кофеечка. Да, в рабочее время ты не видишь жизни, но получаешь свои €5 тыс.

«Чего уезжать? Если мы здесь никому не нужны, то там — тем более»

1 ноября этого года линия заработала. Да так ретиво, что легкие кукурузные шарики летали по всему помещению. За месяц с настройками более-менее совладали, но положили начало списку ошибок: написали на пачке 90 граммов, а туда столько шариков не лезет… Потом заказали матрицу поменьше — все исправилось.

Для понимания: шарики — это как старые добрые палочки, только шарики. Не спешите обвинять бизнесменов в легкомыслии — спросите у Cheetos, выгодное это дело или нет. Тем более борисовчане тоже свою продукцию делают с сырными добавками.

— Шарики — это самое простое. На этой линии можно делать подушечки с начинкой, готовые завтраки и экструзионные сухарики, — объясняет Максим.

С начала производства продукция Максима и Натальи уехала на полки только одного борисовского магазина. Все остальное собирается на складе.

— Как дела с торговлей? Легко ли сети идут на контакт?

— Звоним, представляемся, договариваемся о визите. Никто от контакта не отказывается. Тем более что мы зарегистрировали более 40 видов продукции. Так решили заранее: в сеть с одной пачкой идти нельзя.

Но пока ни с кем не встречались. С крупными сетями работать сложно, потому что у нас пока нет даже возможности привезти товар. Пока что договорились с двумя крупным дистрибьюторами — они заберут все на этой неделе. А вырученные деньги мы пустим в развитие ассортимента и новую упаковку. Та же реклама нужна.

На любой вопрос, ответ на который может подвиснуть, Наталья отвечает: «Я оптимист».

— А чем ваши шарики лучше, чем у конкурентов?

— Потому что они мои. Плюс у нас по экономике есть 18% запаса. Да и все заинтересованы в нашем развитии: и район, и поставщики сырья.

Если сравнить с кораблем, то мы уже выплыли в открытое море, обратного пути нет.

В конце Наталья признается, что сил потрачено много, накопилась усталость.

— Литовцы как-то спросили, неужели не страшно в Беларуси что-то открывать, мол, ехали бы к ним. А я ответила: если мы здесь никому не нужны, то там — тем более.

Китайцы все равно накололи нас. В линию установили огромные барабаны для сушки и посыпки. Там такой запас для роста производства, что у нас нет другого выхода, кроме как развиваться. Я на это так смотрю, а не как на ошибку. Предприниматель тем и отличается: в любой теме ищет выходы. Не бывает нерешаемых вопросов.