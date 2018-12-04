закрыть
4 декабря 2018, вторник, 11:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Муженко: Россия увеличила количество военной техники на границе с Украиной

9
  • 4.12.2018, 10:38
  • 1,155
Виктор Муженко
Фото: Shutterstock

Количество кораблей РФ в акватории Азовского моря выросло в два раза.

Россия увеличила количество военной техники около границы с Украиной, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в эфире телеканала ICTV 3 декабря, сообщает gordonua.com.

"Характер дислокации показывает, что в кратчайший срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки, и направление их действий – Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление, Луганскую и Донецкую области. Речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", – заявил Муженко.

По его словам, во время учений "Восток-2018" Россия перекинула на базу около украинской границы примерно 300 танков Т-62.

Муженко добавил, что в РФ была сформирована так называемая "дивизия прорыва", куда входят два танковых и два мотострелковых полка. По словам главы Генштаба, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске Ростовской области России.

"И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", – отметил Муженко.

Он также проинформировал, что Россия увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

"Россия демонстрирует готовность наращивать свою группировку в максимально сжатые сроки… И это тоже серьезная ситуация, которая требует реагирования", – добавил Муженко.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 24 морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение введено в Украине с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип