Муженко: Россия увеличила количество военной техники на границе с Украиной 9 4.12.2018, 10:38

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Виктор Муженко

Фото: Shutterstock

Количество кораблей РФ в акватории Азовского моря выросло в два раза.

Россия увеличила количество военной техники около границы с Украиной, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в эфире телеканала ICTV 3 декабря, сообщает gordonua.com.

"Характер дислокации показывает, что в кратчайший срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки, и направление их действий – Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление, Луганскую и Донецкую области. Речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", – заявил Муженко.

По его словам, во время учений "Восток-2018" Россия перекинула на базу около украинской границы примерно 300 танков Т-62.

Муженко добавил, что в РФ была сформирована так называемая "дивизия прорыва", куда входят два танковых и два мотострелковых полка. По словам главы Генштаба, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске Ростовской области России.

"И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", – отметил Муженко.

Он также проинформировал, что Россия увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

"Россия демонстрирует готовность наращивать свою группировку в максимально сжатые сроки… И это тоже серьезная ситуация, которая требует реагирования", – добавил Муженко.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 24 морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение введено в Украине с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.