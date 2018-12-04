Почему Лукашенко до сих пор не уволил Русого 7 4.12.2018, 10:54

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Провалы на протяжении многих лет не сказались на карьере 64-летнего чиновника.

На днях во время посещения Оршанского льнокомбината руководитель Беларуси объяснил, почему не выгнал Михаила Русого с поста вице-премьера при недавней смене верхушки правительства, пишет udf.by.

«Оппозиция, не оппозиция писали: вот всех вице-премьеров президент повыгонял, а Русого оставил. Потом один какой-то полуоппозиционный сайт, доложили мне, написал: наверное, с Русым разберутся по итогам года. Абсолютно правильно. И Русого с сегодняшнего дня бы не было, но как человек деревенский я понимаю: был все-таки не лучший год. Дело не в погоде, но был не лучший год», — нашел оправдание вице-премьеру Лукашенко.

Но есть причины считать, что дело здесь не только в здравом смысле, но и в симпатиях руководителя страны к давнему соратнику.

Русый во власти столько же времени, сколько Лукашенко

Большинство тех, кто пришел на высокие посты в одно время с Лукашенко, давно потеряли должности. А в исполнительной власти долгожителей такого калибра просто нет.

Русый еще осенью 1994 года стал министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Затем дважды (2001-2003 и 2010-2012 годы) был министром сельского хозяйства и продовольствия. И вот уже шесть лет он бессменно работает вице-премьером.

Даже если бы у Русого не было провалов, такое долгое нахождение у власти выглядело бы странным.

Под огонь критики попал еще 15 лет назад

Но ведь провалы были. В 2003 году разразился скандал: выяснилось, что чиновники массово занимались приписками – отрапортовали, что работникам колхозов выплатили зарплату и рассчитались за сданные продукты.

Лукашенко негодовал и требовал заведения уголовных дел. После его критики в отставку были отправлены министр сельского хозяйства Михаил Русый, вице-премьер Александр Попков и премьер-министр Геннадий Новицкий.

Бывшего министра отправили в ссылку – руководить отделением посольства в Санкт-Петербурге.

Лукашенко грозил ему тюрьмой, но не уволил

Еще одно свидетельство непотопляемости Русого – периодически дела в сельском хозяйстве были так плохи, что Лукашенко грозил ему тюрьмой. Но в итоге все обходилось.

Например, в 2014 году руководитель страны заявил вице-премьеру:

«Я еще раз вас предупреждаю. Не дай бог, хоть одна область, и ты за это отвечаешь, не выйдет на свинину, которая была и не прирастет. Мы должны народу дать мясо! Да, беда, да, чума и прочее... И не дай Бог, я проеду по 14-ти его или сколько (свино)комплексах, и не увижу той биологической защиты, о которой вы мне трезвоните. Это тюрьма, Михаил Иванович, это тюрьма!»

В этом году минимум дважды мог быть уволен

Помимо низкого урожая и проблемной ситуации с льняной промышленностью, о чем упомянул на днях Лукашенко, в текущем году был и другой повод отправить 64-летнего чиновника в отставку.

В феврале был уволен министр лесного хозяйства Михаил Амельянович – за коррупцию в его ведомстве. Между тем, Русый как вице-премьер также курирует эту сферу. На что обратил внимание Лукашенко:

«Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит. Тебе тоже дадим оценку, вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла».

Но и это чиновника к отставке не приблизило.

Лукашенко любит пошутить над Русым

Доказательством теплого отношения руководителя Беларуси к вице-премьеру является и то, что он не упускает возможности подтрунить над чиновником.

Когда пять лет назад Лукашенко рассказал, как выловил 57-килограммового сома, Русый вставил пять копеек: «С меня ростом». «Ну не весом же», — пошутил руководитель страны.

А в прошлом году Лукашенко преувеличенно удивился костюму вице-премьера:

«Вот у него, наверное, тут льна добавлено немного. Это наш костюм?.. Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии».