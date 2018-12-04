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Блогер рассказал всю правду про советское детство

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  • 4.12.2018, 11:12

Максим Мирович наглядно показал, как детям жилось в СССР.

- В последнее время часто замечаю, - пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ, - как любители СССР на всевозможных форумах а также на сайте "Одноклассники" признаются друг другу — да, жизнь в СССР была не слишком лёгкой, жили дружно зато бедно, в квартирах двери не закрывались лишь потому, что там было нечего красть, но вот детство-то советское каким было! Ах, какое было детство! А какими длинными и солнечными были летние дни в лагерях, а сейчас это разве лето?

На самом деле причина такой ностальгии связана не с тем, что раньше было "более лучшее" время, а с шутками, которые вытворяет с человеком его память. Она устроена таким образом, что мы в принципе запоминаем в основном хорошие и приятные моменты в жизни, не акцентируясь на плохом — это банальные механизмы самозащиты сознания, которые функционируют у всех homo sapiens одинаково, вне зависимости от страны их проживания. Плюс с годами у многих также теряется острота восприятия мира в целом — именно поэтому людям и кажется, что раньше и трава была зеленее, и вода мокрее, и солнце светлее, и даже краски были более яркими.

Говоря про детство, нужно добавить, что тут накладывается ещё один пласт для ностальгии — детство это то время, когда человек не принимает самостоятельных решений и не думает о жизненных проблемах. У меня тоже часть детства прошла в СССР, но я никак не связываю общую детскую беззаботность с политическим строем, это просто часть детского восприятия мира — как говорится, Платон мне друг, но истина дороже.

Если же говорить про советское детство в целом — то оно было весьма и весьма убогим, и в сегодняшнем посте я вам это наглядно продемонстрирую. Для удобства чтения я разделил описание советского детства на несколько разделов и подробно разберу каждый из них:

Тоталитарная школа.

Начнём, пожалуй, с советской школы — ей ребёнок посвящал десять лет своей жизни (фактически, всё детство), и она во многом формировала его мироощущение. Советская школа напоминала закрытое учреждение казарменного типа, ребёнок в ней не имел никаких прав — одни обязанности. С первого класса советская школа приучала ребенка к мысли, что ему предстоит жить в советской системе — он станет сперва октябрёнком, потом пионером, а затем и комсомольцем. Никаких альтернатив не было — те, кто хотел быть "вне системы", считался чем-то нехорошим, вредным и вообще каким-то "не нашим".

С первых же дней на советского первоклассника наседали с советской пропагандой — рассказывали про мёртвого деда, который на самом деле жив, водили в разные там ленинские комнаты, показывали подвиги пионеров-героев, рассказывали о борьбе дедов, о страданиях маленьких коммунистов в Гватемале, а также и под гнётом пиночетовской хунты, о том как именно немцы вешали партизан, о том как Чёрные полковники мучили греческое сопротивление, светя им по ночам в окна прожекторами — и прочее подобное.

Потом одуревшему от всего этому пионеру подсовывали под нос подвиг Гагарина, рассказывали о том, что мы живём в самой свободной в мире стране, и в честь этого он должен собрать полторы тонны металлолома и подмести восемь километров дорожек у школы — метлу в руки — кругом — марш! Отставить разговорчики. Именно пропаганда и принудительный труд были отличительными чертами советской школы.

Отдельной строкой стоит сказать и про советский учителей — в большинстве своём это был тип человека-приспособленца, который не имел собственного мнения (как по академическим, так и по общечеловеческим вопросам), боялся начальства и вымещал свои комплексы и жажду власти на детях. Советский учитель чаще всего был носителем двойной советской морали — рассказывал пионерам, что советский человек должен быть честным и правдивым, восхвалял советский строй — но при этом тащил мелкие взятки в поликлинику и покупал шмотки у фарцовщиков.

В общем — ничего хорошего советская школа не несла. Попробуйте сами сесть и вспомнить свои школьные годы — не какие-то отдельные светлые моменты, вроде подкладывания кнопки под задницу Ленке и конструирования бумажных бомбочек с водой — а общее ощущение от советской школы в целом. Вы легко вспомните то ощущение несвободы, и удивитесь тому, что возвращаться туда вам совсем не хочется.

Тесные квартиры.

Придя из школы, советский ребёнок попадал домой — чаще всего это была убогая и тесная "бесплатная" советская квартира. У меня в моём детстве (часть которого пришлась на годы СССР) была своя отдельная комната — в которой у меня был отдельный письменный стол, раскладной диван, зеркало, гардероб и большой книжный шкаф. Я сам выбирал цвет обоев в своей комнаты и то, какие именно плакаты будут висеть у меня на этих обоях. Только позже я понял, как сильно мне повезло — у большинства советских детей не было своей комнаты в силу убожества и тесноты совковых квартир.

Вспоминаю семью моего друга Вовы, которая жила в тесной советской трёхкомнатной квартирке общей площадью не более 55-60 метров — там была крошечная прихожая два на два метра, небольшая спаленка и ещё две смежные комнаты площадью метров по 17 каждая. В этой квартирке жили 7 (семь!) человек — мой друг Вова, его отец и мать, его сестра Вика, его тётя Аня, а также бабушка с дедушкой. Все комнаты квартиры были заставлены кроватями, а письменный стол Вова делил со своей тетей — которая в то время училась в институте. В гости к Вове я ходил только днём — когда дома кроме него бывала только мама, иначе в квартире было не развернуться. За общим столом на кухне семья Вовы не собиралась никогда — было очень тесно.

Другой мой товарищ по имени Женя жил в двухкомнатной хрущёвке с папой, мамой, бабушкой и дедушкой. Хрущёвка была крошечной, не более 40 метров, с комнатами метров по 10 и 14 (четырнадцатиметровая комната в техпаспорте гордо именовалась "залом"). В квартире была тесная прихожая, и из-за стоящих там длинных шкафов с книгами (Женя были из хорошей читающей семьи) входить в квартиру приходилось боком.

Родители Жени жили в меньшей комнате, ровно половину площади которой занимала полутораспальная кровать, а в другой комнате жили бабушка с дедушкой. Часть этой второй комнаты была отгорожена сервантом, и в том тёмном углу за шкафом (куда не проникал солнечный свет от низенького окошка) и жил Женя. Это была тесная каморка полтора на два метра, где стояла кровать и крошечный складной походный столик с привинченной на струбцине вечно включенной настольной лампой — на нём Женя делал уроки.

Я до сих пор помню наши школьные сочинения по английскому, которые мы писали по теме "my flat" и потом с гордостью читали вслух — большинство моих одноклассников (детей из интеллигентных семей хорошего района Минска) жили в убогих маленьких панельках на 2-3 комнаты, а некоторые и вовсе ютились в однокомнатных квартирках... При всём желании — я не могу назвать эту жизнь "счастливым детством".

Опасные игры.

"Ах, какие игры были у нас в детстве!" — внезапно вскрикивают фанаты СССР на сайте "Одноклассники". "Ставь лайк, если знаешь, что означают эти два болта, веревка, пакет пороха и гайка!". В конце ещё обычно добавляют, что сейчас дети все поголовно сидят в смартфонах и ничего не взрывают и не поджигают на улице — ну куда это годится!

Лично я могу сказать так — и слава Богу, что ничего не взрывают и не поджигают. Действительно, советское детство проходило на улице в подвижных играх — отчасти это происходило именно из-за тесноты и убожества советских квартир, и зачастую уличные игры были очень опасными. Мой старший брат Миша играл в это всё в восьмидесятые годы, я доигрывал в девяностые — и мне до сих пор непонятно, как никого из нас не убило и не покалечило.

Каждый ребёнок в СССР знал, что можно сделать из селитры и фольги и для чего используются пустые гильзы от мелкашки и спичечная сера. Выйти во двор без спичек считалось позорным — без ножика или спичечного коробка делать во дворе было нечего. Из железных болтов и гайки делались так называемые "пугачи", второй вид пугачей делался из ключа с дырочкой и гвоздя. Офицерские линейки и теннисные шарики шли на приготовление "дымовух", полиэтилен шел на изготовление "капалок". Из скрученных ниткой деревянных линеек делались бумеранги, из оцинкованной жести ножницами по металлу вырезались звездочки "как у ниндзя" для метания, из иголок с бумажным оперением изготавливались дротики. Из найденного во дворе карбида делались настоящие бомбы.

Помимо подрывного и метательного дела, было также весьма неплохо налажено и стрелковое — из велосипедных насосов делались "воздушки", из спиленных веток и жгутов — рогатки, из прищепок и лампочных патронов — самострелы, спичкострелы и рябинострелы. Отдельной строкой надо сказать и про ножички — их носили во двор как для игр вроде "войнушка" или "земля", так и просто для самообороны от возможных хулиганов. Ещё советские дети постоянно лазили по гаражам, крышам и стройкам.

Давайте посмотрим правде в глаза — всё это было распространено лишь из-за того, что во-первых, фабричные советские игрушки были жутко убогими, а во вторых — советские квартиры были жутко тесными. Проще говоря, детям было играть не с чем и негде — именно поэтому и были популярными все эти опасные уличные игры. У всех фанатов СССР хочется спросить — вы бы пожелали своим детям такого детства, где они бы каждый день швыряли пугачи об землю и жевали черный строительный гудрон вместо жвачки? Нет? Вот и сами не стоните о том, как хорошо жилось в СССР.

Скучный телевизор.

Так, что у нас ещё остаётся? Остаётся ещё советское телевидение — окно, так сказать, в мир. Многие сейчас с умилением вспоминают советские мультики — хотя как я подробно разобрал вот в этом посте — большинство советских мультиков было кукольной конъюнктурной шляпой. Те немногие действительно классные мультфильмы, вроде "Тайна Третьей планеты" или "Остров сокровищ" имеют тот же эффект, что и "лучшее в мире советское мороженое" — смотрятся бриллиантами на фоне остального убожества.

С советскими детскими фильмами примерно та же история — на фоне нескольких однозначных винов, вроде "Гостья из будущего", было снято множество конъюнктурного шлака из серии "про детей и школу", вроде какого-нибудь унылого и серого кино "Тихие троечники", где детей дублировали писклявыми голосами пожилые советские актрисы. Что самое смешное — эти фильмы больше любили смотреть мамы и бабушки, чем сами дети — для детей это было скучное и малоинтересное кино с нудным сюжетом, дети любили фильмы про ковбоев и индейцев — коих тоже было очень мало.

Что у нас остаётся ещё? В СССР было ещё несколько детских телепередач, но были построены по тому же принципу, что и остальное советское телевидение — по сути, это были всё те же "Международная панорама" и Служу Советскому Союзу", только адаптированные для детей. В СССР пытались снимать и какие-то обучающие программы, но всё это выглядело убого и особенно это убожество стало заметно в девяностые годы — когда появились яркие и интересные передачи Сергея Супонева, вроде "Звёздный час" или "Зов Джунглей" — про убогое советское детское телевидение тут же забыли.

В общем, и здесь мне непонятно, по чему именно ностальгируют фанаты СССР — по тому, что раз в неделю вам может быть покажут хороший фильм или мультик? И это при том, что сейчас абсолютно свободно, бесплатно и в удобное для вас время можно посмотреть любую передачу или фильм? Такая "ностальгия" мне непонятна...

Принудиловка и серость. Вместо эпилога.

В конце поста хочется добавить ещё вот что — советское детство в целом было полно принудиловки и серости, и у советских детей было очень много ограничений и слов "НЕЛЬЗЯ". Помню свой шок, когда я впервые попал в Стокгольм и увидел двор обычной шведской школы — дети там орали и носились как хотели, над ними не стояли унылые завучихи с линейками и не нудили "Петя, не бегай, Митя, не прыгай, Вася не дыши, Серёжа, стой смирно в углу!", в Швеции нет вот этой всей совковой казарменности — и может быть поэтому скандинавская система школьного образования считается лучшей и наиболее эффективной в мире.

Да и в целом в Швеции я не заметил вот этих бесконечных совковых "надо" и "нельзя" по отношению к детям — там их стараются воспитывать не принуждением и страхом, а эмпатией и любовью.

Вместо эпилога хочется сказать — советское детство в целом было весьма убогим и серым, и это надо признать. Его можно вспоминать как часть своей биографии, но не надо желать повторения всего этого для современных детей — им хорошо и без всего этого.

А вы помните своё советское детство? Как можете его оценить? Согласны с тезисами из поста?

Напишите в комментариях, интересно.


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