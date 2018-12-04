закрыть
4 декабря 2018, вторник, 11:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Стыдно быть Путиным

  • Виктор Шендерович
  • 4.12.2018, 11:26
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

Речь генерала Очевидность.

Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы умножения, но бывают такие странные времена, когда Капитану Очевидность надо присваивать внеочередное звание генерала, чтобы его наконец услышали.

Начинаем.

Алексей Навальный - мужественный человек и сильный политик, и он заслуживает всяческой нашей поддержки в неравном противостоянии с Кремлем, который фактически держит его в заложниках. Но это не значит, что Навальный вправе хамить людям и заниматься подлогом.

Сергей Пархоменко - мой друг и выдающийся общественный деятель современной России (не ищите, пожалуйста, иронии в моих словах). Его "Последний адрес" - прижизненный памятник тем, кто приподнял эту глыбу забвения и сделал память поименной, а заботу о ней - ежедневной. Но это не значит, что он имеет право оскорблять Маргариту Симоньян, каким бы отвратительным ни было ее общественное лицо.

Олег Кашин едва не поплатился жизнью за свои слова о губернаторе Турчаке, - и какого бы литературного качества ни были эти слова, мы должны требовать наказания для заказчика уголовного преступления. Наше сочувствие Кашину было внепартийным и абсолютным - такой же ясной и недвусмысленной должна быть сегодня и наша оценка его расистских высказываний.

Ряд можно продолжить, но дело не в персоналиях, а в том, что (увы или слава богу) жизнь объемна и не-двуцветна. N. - очень прогрессивна, но неумна. Z. - чрезвычайно одарен, но полная скотина. Ну, и так далее. Да взять хоть меня (здесь ставим смайлики по вкусу).

Конечно, по вкусу! Объективности нет и быть не может - на то мы и субъекты, чтобы оставаться субъективными. У каждого есть свои и чужие, и это нормально. Слово "нормально" я употребляю без какой бы то ни было коннотации - это именно что норма, понятная всякому, и вопрос только в качестве "водораздела" (он ведь может проходить почти по любой линии).

Перс - грек, католик - протестант, южанин - северянин, Северянин - Блок, либерал - государственник, хуту - тутси, "Спартак" - ЦСКА, белый - черный, белый - красный, голубой - неголубой... В образцовой "брежневской" дивизии "чернопогонники" при встрече метелили "краснопогонников". Почему? По кочану. Ксенофобии нужен только повод, дурное горючее всегда в нас самих...

Водоразделы переплетаются, и кто свой, кто чужой, вопрос всегда открытый. Твой лучший друг, с таким же, как у тебя, красно-белым шарфиком на шее, может оказаться нацистом, а твой товарищ по борьбе с проклятым режимом - вором или просто мудаком. А в стане противника, как назло, найдется тонкий человек, откликающийся на ключевые цитаты...

Водоразделы вступают в конфликт за приоритетное право, и тут начинается самое интересное. Потому что, в принципе, всех нас (ну почти всех) в детстве учили добру и любви, а корпоративные симпатии и обязательства пришли позже.

И наступает час несовместимости, и надо выбирать. И эсесовец из концлагерной охраны кончает жизнь самоубийством, потому что в детстве, к своему несчастью, успел усвоить заповедь "не убий". А его боевой товарищ продолжает верно служить водоразделу "ариец - неариец"...

Почти абсолютными кажутся семейные ценности, но для семейства Курдюковых из бабелевской "Конармии" (и тысяч и тысяч других семей, уже не в литературе) приоритетным оказался классовый подход, не пощадивший ни отца, ни сына.

Сплошные проблемы с любовью: одна корпоративная неприятность такого рода хорошо описана в сюжете про Монтекки и Капулетти. Правда, бывают и счастливые финалы - вот Маша Алехина взяла и вышла замуж за Энтео, опозорив разом и мракобесие, и панк-культуру...

Что для тебя то главное "свое", ради которого ты попросишь подвинуться другие ценности? Вопрос, в сущности, ключевой: человек всю жизнь находится в процессе выбора. Выбора, затрудненного тем, что проблема, чаще всего, не осознается. И только душа человека - именно душа, а не мозг! - что-то тихо попискает ему из глубины организма.

Ее, душу, рекомендуется слушать. Она, как правило, наивна. Она приотстала в развитии и не знает элементарных корпоративных правил, зато помнит детские, давно забытые вещи...

И вот тут, в этом месте текста, выходит обещанный Генерал Очевидность и начинает громко говорить.

Хамить людям нельзя, говорит он. Никаким. И оскорблять их нельзя, говорит он. Никаких. Даже Путина. А подлог и вранье - недопустимы. А любое оскорбление по расовому или нацинальному признаку - это очень, очень стыдно. Фу.

Ну и так далее.

Вот что говорит, очень громко, Генерал Очевидность - и еще много раз повторяет это, в надежде, что его все-таки услышат...

А что стыдно быть Путиным, Турчаком и Маргаритой Симоньян, он не говорит. Это мы и так знаем.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип