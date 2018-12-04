Иностранцы с белорусской визой смогут въезжать в Россию 2 4.12.2018, 11:40

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Как будет работать взаимное признание виз между Беларусью и РФ.

Иностранные граждане с белорусской визой смогут беспрепятственно посещать Россию в рамках подготовленного белорусско-российского межправсоглашения о взаимном признании виз, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, сообщает "Интерфакс".

"Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия", - сказал А.Бегун журналистам во вторник в Минске.

По словам начальника департамента, это будет действовать как "мини-шенген", но пока без унификации визовых правил.

"Теперь для пребывания в двух странах не надо будет получать две визы. Для стран с визовым режимом въезда достаточно будет одной визы. А безвизовики, которые въезжают на территорию Беларуси в рамках безвизового указа, все равно будут должны для пребывания на территории России получать соответствующую визу", - добавил он.

Кроме того, А.Бегун отметил, что после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

Также, продолжил он, соглашение предусматривает интеграцию так называемых информационных ресурсов. "Мы будем обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание", - пояснил глава департамента.

Говоря о сроках вступления в силу соглашения, А.Бегун сообщил, что белорусская сторона настаивает, чтобы оно вступило в силу до 20 мая 2019 года, с учетом того, что с этого времени начинает действовать безвизовый въезд иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры, которые состоятся в Минске.

Как сообщалось, Минск и Москва окончательно согласовали проект о взаимном признании виз. Подписание документа запланировано на 13 декабря в Бресте, где пройдет заседание Совета министров «cоюзного государства» Беларуси и России.