Протесты во Франции: власти пошли на уступки «желтым жилетам» 2 4.12.2018, 11:42

Фото: reuters

Премьер-министр объявит о моратории на повышение акцизов на топливо.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после протестов в стране объявит о ряде мер, среди которых - мораторий на повышение акцизов на топливо.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.

"По нашей информации, премьер-министр готовится объявить о нескольких типах мер: "ожидаемый" - мораторий на повышение акцизов на дизельное топливо и бензин, запланированное с 1 января, "сильный" - консультации по заработной плате, и "несколько символических мер", - говорится в сообщении.

Накануне вечером правительство провело консультации о том, как реагировать на требования протестов, которые продолжаются во Франции с 17 ноября.

"Глава правительства продемонстрирует сильный жест в ближайшие дни", - заявил министр культуры Франк Ристер, покидая эту встречу.

В субботу по Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном. Самым разрушительным масштаб протестов оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

Власти Франции даже задумалась над возможностью чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.