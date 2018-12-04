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Застройщик: Скажет Лукашенко сносить — снесем

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  • 4.12.2018, 11:50
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Прокуратура остановила строительство 25-этажного дома под Минском.

Копище — деревня под Минском, которая вплотную граничит со столичным микрорайоном Уручье.

Компания «СИ-трейдинг» строит в Копище жилой квартал «Уручский-2». Очередной объект в нем — 25-этажный дом, который начали возводить рядом с уже существующими, пишет nn.by.

Строительство началось, квартиры распроданы заранее, но прокуратура постановила — постройки снести, землю освободить. Как же так вышло?

«СИ-трейдинг» первоначально предполагал построить 16-этажки, позже решили замахнуться на 25 этажей. Построили подземный паркинг — и пока это всё.

Строительство не понравилось местным жителям. Новый дом должен был появиться слишком близко к другим, а никакого общественного обсуждения не проводилось.

Застройщик стал заранее продавать квартиры, а местные жители начали писать жалобы.

Прокуратура провела проверку и установила нецелевое использование земельного участка. Постановили — строительство остановить, а то, что уже построено — снести.

А что будет с квартирами, которые уже приобрели будущие жильцы?

Директор компании-застройщика утверждает, что вина лежит не на них, а на исполкоме Минского района.

«Произошла ошибка. Исполком Минского района — коллегиальный орган, и там юридическая служба невнимательно прочитала документы. Мы получили два участка. Запросили разрешение на проектные работы на этих участках. Нам разрешили. Мы сделали проект, прошли экспертизы. И получили разрешение на строительство на этих двух участках. Но выяснилось, что это «нецелевое использование участка», потому что мы строим дом №35, а там по бумагам должен быть только №32. Надо было откорректировать документы исполкома, дописать, что там будут дома и №32, и №35, а он этого не сделал. И такой казус», — объясняет Николай Вашкевич, директор «СИ-трейдинг».

Вашкевич говорит, что жалобы здесь ни при чем, их, мол, все время пишут:

«Есть такая категория граждан, постоянно пишут. Сначала пишут, что нет мест для парковки. Мы получили разрешение на строительство паркинга, начинаем расчищать территорию — те же люди пишут новые жалобы, что мы пилим деревья».

Покупателей квартир Вашкевич успокаивает, говорит, деньги вернут всем, уже начали возвращать. А судьбу стройки теперь будет решать Лукашенко.

«Пока сносить не будем. Написали Лукашенко письмо. По закону ошибку исполкома может исправить только он. Скажет сносить — будем сносить. Скажет строить — будем строить».


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