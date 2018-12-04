Бегство российских богачей в Лондон ускорилось до нового рекорда 4 4.12.2018, 11:52

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Столица Британии продолжает оставаться «конечной точкой» для денег из РФ.

Великобритания продолжает оставаться любимой "конечной точкой" денег состоятельных россиян, которые скупают в британской столице жилье и коммерческую недвижимость, пишет finanz.ru.

В третьем квартале на фоне нового обострения отношений России с Западом спрос выходцев из РФ на недвижимость в Лондоне рекордно подскочил.

По данным Knight Frank, каждый пятый дом в британской столице дороже 10 млн фунтов стерлингов (850,4 млн рублей) был приобретен российским гражданином. В 2016 году на долю россиян приходилось лишь 6% подобных продаж, напоминает РБК. В прошлом году низкий показатель обеспечили Brexit и реформа гербового сбора на вторичную недвижимость.

В 2018 году рост числа сделок с участием российских граждан произошел из-за снижения курса фунта в отношении некоторых национальных валют. Сильнее всего курсовая разница стала выгодна для держателей российских рублей и южноафриканских рэндов. Так, первые смогли приобретать недвижимость в Великобритании на 20% дешевле, чем до Brexit: благодаря разнице курсов валют в 2018 году каждый 1 млн фунтов стерлингов в стоимости недвижимости обходился россиянину на 187,7 тысячи фунтов дешевле, чем в 2016-м.

Прошлым летом у россиян помимо Лондона пользовалась спросом недвижимость в Болгарии, Испании, Италии, США и Германии, отмечают аналитики международного агентства недвижимости Sotheby's International Realty.

В России элитное жилье также пользуется спросом. По итогам июня-августа 2018 года продажи премиального первичного жилья в Москве достигли 19 млрд рублей. Спрос на дорогие квартиры вырос в 2,4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в Knight Frank. Количество проданных лотов при этом выросло на 79%, до 259 с суммарной площадью в 29 тыс. кв. м.