Декрет о «тунеядстве» - «последняя степень» логичности 4 Василий Куликов

4.12.2018, 11:54

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Беларусь является единственной страной в мире, где с безработицей «борются» с помощью поборов.

Чиновники насчитали в Беларуси около полумиллиона «тунеядцев»… Такие цифры озвучила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

В сформированную «базу тунеядцев» попали около 500 тысяч человек, не занятых в экономике. В ней содержатся фамилия, имя, отчество, год рождения, идентификационный номер и информация о месте жительства/регистрации.

С декабря все белорусы будут иметь возможность, по определнной процедуре, проверить – попали ли они в «черный список», расположенный на Едином портале электронных услуг. Причем если вдруг кто выяснит, что находится в базе ошибочно, просчет придется исправлять ему самому.

«Тунеядцу» нужно будет связаться с комиссией по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации – принести или прислать документы, подтверждающие занятость. Ознакомившись с ними, комиссия примет решение о том, есть ли основания об исключении человека из базы.

Напомним, «благодаря» декрету Лукашенко «О содействии занятости», в феврале 2019-го года все «тунеядцы» получат жировки, в которых тунеядцам уже насчитают за подогрев воды полную стоимость…

Беларусь является фактически единственной страной в мире, где с безработицей борются не с помощью создания новых рабочих мест, а, по сути – дополнительными денежными поборами. Что – в данной ситуации – является «последней степенью» логичности…

Василий Куликов, «Бобруйский курьер»