Богданкевич об идее Румаса: Это не лезет ни в какие ворота 3 4.12.2018, 12:12

1,811

Станислав Богданкевич

Предприятиям и их администрациям нужно дать свободу действий.

На совещании у Лукашенко 3 декабря правительство и Сергей Румас предложили усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями – через наблюдательные советы и советы директоров, которые сегодня работают формально, пишет udf.by.

«У каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий, где он будет назначен представителем государства. Эти высокие должностные лица должны возглавить наблюдательные советы и нести ответственность перед собственником (государством) за результаты их работы», – объяснил идею Румас.

За представителями государства на предприятиях будут вопросы стратегии, за директорами – руководство предприятиями:

«И эти функции ни в коей мере не должны пересекаться».

Лукашенко поручил рассмотреть идею еще раз до конца года с привлечением успешных представителей бизнеса.

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич согласен, что нужно менять систему управления госпредприятиями:

«Я говорил об этом еще 20 лет назад. Но сама идея администрирования путем ввода в наблюдательный совет чиновника высшего ранга не лезет ни в какие ворота и не может привести в перспективе к положительному итогу».

Он убежден, что предприятиям и их администрациям нужно дать свободу действий. И позволить самим решать, какую продукцию производить, в каком объеме, куда и по какой цене продавать, сколько платить работникам. При этом руководители предприятий должно нести полную ответственность за свои решения.

По словам экс-главы Нацбанка, в мировой практике есть разные подходы к выводу убыточных госпредприятий на эффективную работу. Это и смена дирекции, и передача полномочий нанятому менеджменту со стороны бизнеса, и, наконец, приватизация.

«А если в правительстве не доверяют директорам предприятий, то пускай министры оставляют свои должности и идут руководителями на эти заводы», – отметил Богданкевич.