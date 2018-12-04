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Blick: Россия создает «спящие ячейки» диверсантов в Швейцарии

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  • 4.12.2018, 12:21
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Отряды тренируют люди из окружения Путина.

"Это страшный сон любого западного правительства: российские бойцы в собственной стране. Саботажники, провокаторы, шпионы. То, что звучит как фантастика, в Швейцарии является реальностью", - пишет журналист швейцарского издания Blick Фабиан Эберхард (перевод – inopressa.ru).

"На протяжении нескольких лет российское государство целенаправленно создает здесь вражеские "спящие ячейки". Для этого Москва использует спортивные школы в Цюрихе, Берне и Лугано, где проводятся тренировки по российскому боевому искусству "Система". На так называемые "семинары" в Швейцарию прилетают бывшие бойцы элитных подразделений российских спецслужб", - повествует автор публикации.

"Насколько серьезна опасность с Востока, показывают фрагменты конфиденциального документа, составленного Федеральной службой разведки Швейцарии (NDB). Согласно документу, одной из задач сети "Система" является "преумножение вооруженной мощи (...) с помощью неидентифицированного подразделения". Цель: "осуществление беспорядков и дестабилизации в целевом регионе", а также вербовка "будущих элитных бойцов". NDB пишет о финансовом и идеологическом влиянии российских властей", - передает издание. Эберхард называет сеть "Системы" "пятой колонной Владимира Путина в Швейцарии".

Высокопоставленных инструкторов "Системы", утверждает издание, направляет в Западную Европу московский Холдинг охранных структур "Волк". Его шеф-инструктор Денис Ряузов регулярно проводит тренировки в Цюрихе и Лугано, говорится в статье.

"Ряузов был бойцом спецназа. (...) Более того, США ввели санкции против Ряузова в связи с его сепаратистской активностью на востоке Украины", - подчеркивает журналист.

Бывшие бойцы российского спецназа проводили в последние годы и тренировки в школах "Системы" в Берне, среди них - Владимир Васильев и Михаил Рябко. "Последний якобы по сей день является близким советником российского министра юстиции и находится таким образом в прямом подчинении у Путина", - пишет издание.

В документе NDB, продолжает Эберхард, есть намеки и на то, кто является главным в швейцарской сети "Системы". "В документе NDB всплывает имя Д.Ц. Он руководит клубом спортивных единоборств в Регенсдорфе и считается центральной фигурой. В распоряжении SonntagsBlick (воскресное издание Blick. - Прим. ред.) имеются фотографии, подтверждающие его связи с высокопоставленными представителями российской армии", - передает журналист. В частности, отмечает Эберхард, Д.Ц. встречался с Геннадием Никуловым, руководителем охранного холдинга "Волк", также находящимся под санкциями США из-за сепаратистской деятельности на Востоке Украины.

На вопросы о связях с российскими спецслужбами в школах "Системы" отвечают "язвительными комментариями", а клуб в Регенсдорфе удалил свой сайт в интернете вскоре после запроса издания, сообщает Blick.

По словам немецкого журналиста и эксперта по России Бориса Райтшустера, в школах "Системы" в основном тренируются обычные спортсмены. "Но некоторых из них в итоге вербуют. Они летают в Москву и учатся там использованию взрывчатки и оружия", - говорится в статье. "Эти боевые подразделения являются на Западе несущей колонной в негласной войне Путина", - передает издание слова Райтшустера.

"Информация NDB показывает, что деятельность россиян давно выходит за рамки штабных игр. В конфиденциальном документе упоминаются учения по военно-прикладным видам спорта в швейцарском высокогорье", - пишет Эберхард в заключение.


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