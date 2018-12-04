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В Жодино вынесли приговор топ-менеджеру БелАЗа и еще шестерым фигурантам

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  • 4.12.2018, 12:24

У троих конфискуют имущество.

3 декабря суд Жодино вынес обвинительный приговор по делу о криминальной схеме закупки металла для нужд холдинга БелАЗ. Осуждены заместитель гендиректора и два сотрудника предприятия, а также четыре партнера, сообщает tut.by.

Напомним, сначала за решетку угодил заместитель гендиректора по финансовой и экономической политике БелАЗа Андрей Доронин. Его задержали при получении 1200 долларов взятки от представителя столичной фирмы. Деньги, по версии следствия, полагались за первоочередной расчет с фирмой за поставленную в адрес завода партию металла, сообщало летом 2017-го МВД.

В последующем за получение взяток были задержаны еще два сотрудника завода, а еще несколько представителей коммерческих структур — за дачу взяток. По материалам дела, сырье на завод закупали по завышенным ценам, а сотрудники получали «откаты».

В итоге суд признал топ-менеджера БелАЗа виновным и приговорил к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Начальник бюро листового металла и ведущий экономист по материально-техническому снабжению бюро — по 6 лет лишения свободы.

С двух последних решено взыскать в доход государства сумму «неосновательного обогащения» — 777 и 9320 рублей соответственно. У всех троих конфискуют имущество и запретят еще пять лет занимать определенные должности.

Также по делу, уже за дачу взяток, осужден директор по техническим вопросам СООО «ЗИКО — Зорка Групп» — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Директор ООО «Новостил» получил 3 года, тоже без направления.

Двое индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 750 базовых величин каждый.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.


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