Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном
- 4.12.2018, 12:33
Операция может продлится несколько недель.
Сегодня утром армия Израиля начала военную операцию "Северный щит" около границы с Ливаном. Об этом сообщает израильский 9 канал, передает liga.net.
Цель операции - обнаружить и ликвидировать диверсионные туннели, которые подготовила шиитская террористическая группировка "Хезболла" для диверсий и провокаций на территории Израиля. Военные ищут тайно построенные подземные переходы из Ливана.
С 2014 года в израильской армии есть специальное подразделене, которое в том числе выявляет существующие и строящиеся подземные туннели.
Операция может продлится несколько недель. При этом армия Израиля на севере страны приведена в боевую готовность - если "Хезболла" решит что-то предпринять.
18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.