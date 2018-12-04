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Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном

  • 4.12.2018, 12:33

Операция может продлится несколько недель.

Сегодня утром армия Израиля начала военную операцию "Северный щит" около границы с Ливаном. Об этом сообщает израильский 9 канал, передает liga.net.

Цель операции - обнаружить и ликвидировать диверсионные туннели, которые подготовила шиитская террористическая группировка "Хезболла" для диверсий и провокаций на территории Израиля. Военные ищут тайно построенные подземные переходы из Ливана.

С 2014 года в израильской армии есть специальное подразделене, которое в том числе выявляет существующие и строящиеся подземные туннели.

Операция может продлится несколько недель. При этом армия Израиля на севере страны приведена в боевую готовность - если "Хезболла" решит что-то предпринять.

18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.


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