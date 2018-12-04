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Бюджетникам оставят только половину оклада, чтобы лучше работали

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  • 4.12.2018, 12:45
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Зарплаты будут платить по-новому.

Изменения в оплате труда предложил первый заместитель главы белорусского правительства Александр Турчин, сообщает «Белсат».

 

По его словам, нынешняя система формирования заработной платы в бюджетной сфере сложная, и даже бухгалтеры понимают ее с трудом.

Поэтому Турчин предложил другой способ начисления зарплаты. Подготовлен указ, который «хоть немного повысит зарплаты».

Лукашенко одобрил документ, но еще не подписал его. Предполагается, что он начнет действовать в 2020 году.

Сейчас, по официальной статистике, бюджетники получают 80% от средней цифры по стране. Однако их зарплаты росли меньше всего, и в результате часто не достигали даже половины среднего заработка работников по стране.

Бюджетником является каждый наемный работник любой бюджетной организации и учреждения. Сейчас в стране их не менее 750 000.

Всего в экономике страны заняты 4 млн 356 тыс белорусов. Официально зарегистрированных безработных — 14,6 тыс. Таким образом, в базу тунеядцев попал каждый 10-й белорус из экономически активной части населения.

В сентябре американский финансист Рэй Далио предсказал сроки нового финансового кризиса, который затронет и Беларусь. Экономический спад ожидается в ближайшие два года. Позже нас ждет финансовый крах.


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