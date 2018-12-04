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Шарлатан с замашками пирата

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  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 4.12.2018, 12:51
  • 3,199

Роль Путина – быть на задворках мировых процессов.

Поздоровался ли с ним Трамп? А с кем посадили? На сколько опоздал? Кто еще не подал руку? Если судить по темам, которые интересуют наши СМИ, у Владимира Путина несколько шутовская роль на саммите G20. В пору заподозрить, что и игра в пиратов Черного и Азовского моря была устроена с целью привлечь внимание к персоне. Негативное, но все же внимание. А иначе что? Что можно сказать и предъявить миру, какие достижения в экономике, технологиях? Кроме как все умрут, а мы в рай.

Очевидно, что роль Путина на встрече G20 – быть на задворках мировых процессов. Даже если бы встреча с Дональдом Трампом состоялась – кроме самого факта встречи говорить было бы не о чем. Главные игроки и ньюсмейкеры открывшегося сегодня в Буэнос-Айресе саммита G20 США и Китай. От них ждут главных договоренностей. Торговая война между двумя крупнейшими мировыми державами в разгаре. Получится ли ее остановить и сгладить последствия торгового противостояния? Поэтому все внимание – встрече лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Возможно, и встречу с Путиным Трамп отменил, чтобы не смещать акценты в информационной повестке. Хотя и самого повода в виде агрессивных действий Москвы в отношении украинских военных для отмены встречи более чем достаточно. Встреча мировых лидеров, вопросы глобального сотрудничества, судьбы мира – а тут какой-то шарлатан с замашками пирата.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»


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