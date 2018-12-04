Топ-8 сериалов декабря, которые стоит посмотреть 1 4.12.2018, 13:36

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Фильмы, которые можно посмотреть вечерами первого месяца зимы.

Интернет-серфинг помог определиться с наиболее достойными сериалами. Intex-press.by делится фильмами, которые можно посмотреть на малых экранах в холодные вечера первого месяца зимы:

Летящие сквозь ночь (Nightflyers, премьера, 2018)

Жанр: ужасы, фантастика.

Дата выхода: 2 декабря (серия — 60 мин.).

Канал: SyFy – США (Netflix – мир).

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 99%.

Режиссер: Эндрю МакКарти, Майк Кэхилл, Мэгги Кили.

В ролях: Джоди Смит, Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Энгус Сэмпсон.

Главный новеллист планеты Джордж Р. Мартин («Игры престолов») еще в 80-х написал сборник фантастических рассказов. На его основе в 1987 году был снят одноименный фильм. И вот 30 лет спустя SyFy, пользуясь невероятной популярностью «Игры престолов» и его создателя, запускает телесериал.

Джордж Мартин из-за контракта со студией HBO не смог участвовать в креатуре скрипта, по которому группа исследователей на звездолете ищет мистическое существо в дальней Вселенной. Но уже по дороге все обитатели корабля становятся жертвами биокомпьютера судна, подвергшегося воздействию извне. Сам Мартин сравнивает этот телепроект с классикой Хичкока «Психо» в космическом антураже.

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel, 2-й сезон, 2017)

Жанр: комедия, драма.

Дата выхода: 6 декабря (серия — 57 мин.).

Канал: Amazon.

Оценки: Кинопоиск– 8.4, IMDB – 8.7

Режиссер: Эми Шерман-Палладино, Дэниэл Палладино, Скотт Эллис.

В ролях: Рэйчел Броснахэн, Матильда Дауни, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль.

Первый сезон трагикомедии был осыпан множеством наград: «Золотой глобус» — 2 штуки, «Эмми» — 8 статуэток, и это только самые значимые. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке середины XX века. Молодая мама Мидж Мейзел жила спокойной жизнью, пока муж не ушел к секретарше. Но Мидж не падает духом, бросает вызов патриархальному обществу и внезапно даже для себя находит себя в стендапе.

Во втором сезоне, который порадует фанатов шоу и, без сомнений, добавит ему поклонников, Мидж и ее менеджер — своенравная и грубоватая Сьюзи — отправятся покорять публику за границей.

Собаки Берлина (Dogs of Berlin, премьера, 2018)

Жанр: боевик, триллер, криминал.

Дата выхода: 7 декабря (серия — 45 мин.).

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 97%.

Режиссер: Кристиан Альварт.

В ролях: Феликс Крамер, Анна Мария Мюэ, Урс Рехн, Катарина Шюттлер, Фахри Огюн Ярдим.

Детективный немецкоязычный сериал, второй по счету, за производство которого взялся Netflix. Продюсеры стримингового сервиса вдохновились успехом первой ласточки из Германии, сериала «Тьма».

В центре сюжета — два полицейских, как и полагается разных по методу работы, темпераменту и даже национальности: один — 100% немец из Восточного Берлина, второй — этнический турок. Их объединяют из соображений толерантности, ведь расследовать им придется убийство известного футболиста, немецкого гражданина с турецкими корнями. Работы у них будет непочатый край.

Ранчо (The Ranch, 3-й сезон, 2016)

Жанр: комедия.

Дата выхода: 8 декабря (серия — 30 мин.).

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск — 6.6, IMDB — 7.6

Режиссер: Дэвид Трейнер.

В ролях: Эштон Кутчер, Дебра Уингер, Сэм Эллиотт, Дэнни Мастерсон, Грэйди Ли Ричмонд, Элиша Катберт.

После полугодичного перерыва Netflix продолжит третий сезон популярного ситкома. Сериал рассказывает о ранчо в Колорадо, сюда в родные пенаты, после яркой, но короткой карьеры футболиста возвращается Кольт Беннет (Эштон Кутчер). Он вынужден начать семейный бизнес с родным братом, который поначалу кажется скучным и муторным. Но в процессе все окажется куда забавней и веселей. На вторых ролях в шоу можно увидеть массу популярных актеров, засветившихся в свое время.

Двойник/По ту сторону/Контрмир (Counterpart, 2-й сезон)

Жанр: фантастика, триллер, драма.

Дата выхода: 8 декабря (серия — 30 мин.).

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск — 6.6, IMDB — 7.6

Режиссер: Дженнифер Гетцингер, Алик Сахаров, Стивен Уильямс.

В ролях: Дж.К. Симмонс, Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Оливия Уильямс, Сара Серайокко.

Фэнтези-детектив, сюжет которого рассказывает об обычном клерке бюрократического агентства Говарде Силке (великолепный Дж.К. Симмонс). Он живет и работает в Берлине и однажды понимает, что его предприятие охраняет портал в параллельный мир, который возник в результате неудачного эксперимента тридцатилетней давности. Поначалу он был такой же, как существующий, но с годами стал различаться. В одном — высокоразвитое, либеральное общество, во втором — тоталитарное, под жесточайшим контролем. И в нем живет еще один Силк.

Страна приливов (Tidelands, премьера, 2018)

Жанр: фэнтези, драма, криминал.

Дата выхода: 15 декабря (серия — 45 мин.).

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск — ожидание — 97%.

Режиссер: Катриона МакКензи.

В ролях: Шарлотта Бест, Дастин Клер, Chloe De Los Santos, Маттиас Инвуд, Аарон Якубенко.

Австралийский сериал расскажет о девушке, отбывшей срок, которая возвращается на Родину, в маленький рыбацкий городок. Она хочет вернуться к прежней жизни, но многое изменилось, а с местными жителями творится нечто таинственное. Девушка решится вникнуть в суть происходящей мистики, когда на берегу залива будет найден труп местного полицейского. На первый сезон заявлено 8 серий.

Аромат (Parfum, премьера, 2018)

Жанр: драма, триллер.

Дата выхода: 21 декабря (серия — 45 мин.).

Канал: Netflix.

Рейтинг: Кинопоиск — 98%, IMDB — 6.9.

Режиссер: Филипп Кадельбах.

В ролях: Фредерике Бехт, Наталья Белитски, Аугуст Диль, Кен Дукен, Марк Хоземанн.

Вариант культового романа Патрика Зюскинда «Парфюмер», переделанный на современный лад. И здесь подсуетились господа из Netflix, купив в прошлом году права на этот немецкий сериал. Серия жестоких убийств приведет криминальные органы к группировке подростков, которые одержимы идеей — вывести уникальный аромат, используя запах человеческих тел.

Беглецы (Runaways, 2-й сезон, 2017)

Жанр: боевик, драма, фантастика.

Дата выхода: 22 декабря (серия — 60 мин.).

Канал: Hulu original.

Рейтинг: Кинопоиск — 6.5, IMDB — 7.2.

Режиссер: Рэмси Никелл, Джеффри В. Бёрд, Роксанн Доусон.

В ролях: Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин.

Сериал, направленный на молодежную аудиторию, рассказывает о группе шестерых тинейджеров, которые выясняют правду о своих родителях. Они — «Прайд», группировка злодеев со сверхспособностями, которая рулит преступным миром Лос-Анджелеса. Дети наследуют суперумения родичей, но не хотят с этим мириться и сбегают.