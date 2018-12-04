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Прораб замороженной стройки

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  • Валерий Карбалевич
  • 4.12.2018, 13:59
  • 4,750

Лукашенко признал провал системы управления всей экономикой.

«Мы должны подойти к «выборам» так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы.

Из заявления А. Лукашенко 24.11.2018 г.»

Лукашенко провел «пленум ЦК КПСС». Именно так он сам назвал мероприятие, проведенное 23 ноября под названием «Республиканский семинар-совещание о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси». Подобный формат управления уже стал традиционным.

Открывая семинар, А. Лукашенко особо акцентировал внимание на вопросе о пользе таких мероприятий: «Это совещание нацелено, прежде всего, на то, чтобы получить результат. Это больше всего меня беспокоило в плане его подготовки... Оно проводится не для галочки, а для конкретного результата».

Желание очень понятное. Но вот какая закавыка. Пять лет назад, 10 декабря 2013 г., было проведено точно такое же совещание с той же повесткой дня, на котором поставлены те же грандиозные задачи.

«Прошло пять лет. Какова ситуация и обстановка?» — задал вопрос А. Лукашенко, и сам же на него ответил. Ответ оказался очень неприятный. Итак, послушаем Лукашенко.

В сфере строительства «не удалось переломить негативную динамику». «За минувшую пятилетку снижены качественные показатели по всей отрасли. Уменьшился ее вклад в ВВП, допущено падение объемов подрядных работ, возведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухудшается финансовое положение строительных организаций», — констатировал Александр Лукашенко. Объемы строительства постоянно снижаются — с почти 7 млн кв.м в 2010 году до порядка 4 млн кв.м в 2017-м. В отрасль вложены колоссальные бюджетные и банковские ресурсы. «Вместе с тем, как и пять лет назад, сегодня вынужден говорить о ее неэффективности», — заявил Лукашенко.

Половина объектов строится с превышением нормативного срока. Из 13 модернизированных домостроительных комбинатов единицы работают эффективно. Большинство ПМК — убыточны.

«Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам — более $1 млрд», — констатировал Лукашенко. То же самое происходит со стекольными заводами.

А. Лукашенко с горечью признал: «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу».

«Вопросы строительства и коммунальных услуг по частоте жалоб со стороны граждан находятся в числе лидеров», — отметил президент. Только в Минске на одну арендную квартиру претендует 150 и более желающих.

Еще один интересный сюжет. Из выступления А. Лукашенко стало известно, что «до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината». Напомню, о чем речь. 31 марта 2017 года во время визита Лукашенко в Туркменистан в торжественной обстановке был запущен Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, построенный белорусами. Главы двух государств говорили пламенные речи, вещали о грандиозных перспективах. А. Лукашенко говорил о готовности Беларуси и дальше строить объекты в Туркменистане, белорусские государственные СМИ громко трубили о новом внешнеполитическом и экономическом прорыве под руководством мудрого Лукашенко. Прошло полтора года, и выяснилось, что туркмены за возведение этого объекта не заплатили.

Белорусы поработали за «спасибо». Кстати, не рассчиталась с нами и Венесуэла за построенные объекты. Вот по такой восхитительной схеме у нас происходит экспорт строительных услуг.

Таким образом, Лукашенко констатировал провал системы управления не только отраслью, а фактически всей экономикой. Если брать шире, то это признание кризиса белорусской социальной модели.

Что же надо делать, чтобы изменить эту плачевную ситуацию в строительстве? Рецепт от А. Лукашенко незамысловатый и традиционный: надо усилить, углубить, расширить и повысить. Рыночные методы Лукашенко отрицает: «Забудьте про эту приватизацию. Сначала эффективная работа предприятия, а потом будем думать, кому его продать, а не отдать», — подчеркнул Александр Лукашенко. Но проблема в том, что в рамках госсобственности добиться эффективности в деятельности предприятий не получается.

Упор, как обычно, делается на административно-командные методы, угрозы тюрьмой. «Требую от правительства обеспечить эффективность, прозрачность торговли на внешних рынках, а от комитетов государственного контроля и госбезопасности, прокурора и министра внутренних дел — жесткого контроля за этой работой», — заявил Лукашенко. То есть КГК, КГБ, МВД остаются главными факторами повышения эффективности в экономике.

Говоря о коррупции, Лукашенко искренне возмутился тем, что осужденных за взятки чиновников, отсидевших только малую часть своего срока, выпускают на свободу за хорошее поведение и поручают руководить отстающими предприятиями. Так ведь именно сам А. Лукашенко подписывает документы о помиловании этих людей. Это такая своеобразная форма самокритики?

Еще одна ценная идея. Если предприятие не возвращает банкам кредиты, то последние должны взять их на буксир. «Вот путь для банков — не просто выдал-получил, а впрячься вместе с заводами для достижения результата». Вот такая добровольно-принудительная нагрузка для банковской системы.

Ну и, наконец, что делать с работниками, которые разбегаются в разные стороны из «сильной и процветающей Беларуси» в поисках лучшей доли? Правильно, наказать. По мнению А. Лукашенко, если уж работник решил поискать счастья на чужбине и ездит на заработки в другую страну, то в таком случае он «должен наравне со всеми гражданами Беларуси участвовать в финансировании госрасходов, чтобы пользоваться услугами бесплатной медицины или, скажем, ЖКУ по субсидируемым тарифам». Говоря по-другому, их надо признать «тунеядцами» и принудить платить государству своеобразный налог. На этой идее белорусские власти уже обожглись в феврале—марте 2017 г., но, судя по всему, Лукашенко от нее не отказался.

И самый главный вывод, сделанный Лукашенко: «Порядок нужно навести везде». Кто бы спорил. Правда, непонятно, кто мешал это сделать в течение 24 лет.

Казалось бы, имея такой букет проблем, причем, признаваясь в неспособности с ними справиться, впору задуматься о своей ответственности за них. Но, увы, А. Лукашенко в основном занимает вопрос о сохранении собственной власти, о чем он откровенно заявил, назначая нового руководителя Минска. Хоть до «президентских выборов» («вакханалии») больше полутора лет, но он уже озабочен тем, чтобы у общества не было политической альтернативы. Ее и нет.

Поэтому можно прогнозировать проведение еще одного «пленума ЦК КПСС», на котором постаревший Лукашенко в очередной раз констатирует, что все продолжает разваливаться. И так по бесконечному замкнутому трагическому кругу.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»


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