Россия должна белорусским компаниям $450 миллионов 4 4.12.2018, 14:31

1,241

Дорожники из Рогачева судятся с администрацией российского Липецка.

Субъекты хозяйствования России должны белорусским предприятиям 450 миллионов долларов за выполненные работы. Деньги не выплачены по сей день. Как передает «Радыё Свабода», об этом сообщила Генеральная прокуратура Беларуси.

Среди прочих дорожно-строительное управление № 1 из города Рогачева Гомельской области судится с администрацией российского Липецка. Белорусские строители в октябре 2017 года посыпали несколько улиц города асфальтово-бетонной крошкой. За это должны были получить более полумиллиона российских рублей. Согласно договору, липецкие чиновники должны были рассчитаться на протяжении пяти дней. С тех пор пошел уже второй год, а деньги до Рогачева не дошли.

Причина в том, что за это время заказчик провел реорганизацию. Теперь на счету новой организации нет ни денег, ни имущества, которое можно продать. Поэтому все надежды рогачевских строителей - на международный арбитраж.

Всего же хозяйства России за выполненные работы и услуги должны белорусским предприятиям 450 миллионов долларов. Заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Лашин фактически признал, что они выбыли из оборота и теперь за них судятся.

Пока удалось взыскать лишь 5,3 миллиона долларов из 450.