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Cудаленко о «тунеядском» декрете: Никогда не спеши признавать свое поражение!

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  • 4.12.2018, 14:25
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Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

У декрета №1 нет судебной перспективы.

Правовой инспектор труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко дал совет всем белорусам, попавшим в «тунеядскую базу».

- Мой совет такой: никогда не спеши признавать своё поражение! Все мы помним, как часть людей «поддалась» на уговоры чиновников в прошлом год и поспешили заплатить, а потом деньги им возвращали!

Так будет и здесь. Являясь специалистом в области права, я не вижу судебной перспективы у второй версии «тунеядского» декрета. Советую каждому, попавшему в этот список, вступить в коммуникацию с теми, кто его туда внес, а потом начинать судебные тяжбы.

Основной аргумент прежний: почему одной базовой достаточно для признания факта «занятого в экономике», а скажем «незанятому» человеку, который оплачивает товары, услуги государству на гораздо большие суммы - нет?

Иными словами, я пока не вижу логики деления всего населения на «занятых» и «незанятых». Вот это и нужно обжаловать в суде, так как это противоречие конституционному праву каждого работать или нет.

Можно и нужно ставить вопросы о дискриминации по признаку рода занятий, - подытожил собеседник Сharter97.org.


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