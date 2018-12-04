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Лукашенко снова опозорился в знании истории и географии

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  • 4.12.2018, 15:01
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Фото: ТАСС

Диктатор оплошал, поздравляя президента Грузии.

Лукашенко неожиданно вычеркнул страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию) из постсоветского пространства. Произошло это 4 декабря в Минске во время встречи с послом Грузии в нашей стране Валерием Кварацхелией. Речь шла прежде всего об итогах президентских выборов в Грузии. Во втором туре победила 66-летняя Саломе Зурабишвили, передает Еврорадио.

Лукашенко признался, что внимательно следил за событиями в Грузии, после чего сказал следующее:

"Президентом впервые избрана женщина в Грузии, да и на постсоветском пространстве, и это, может быть, хороший опыт, посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту".

Как известно, к постсоветскому пространству относятся Литва, Латвия и Эстония. В соседней Литве с 2009 года президент — Даля Грибаускайте (ее переизбирали в 2014 году). В Эстонии с октября 2016-го президентом является Керсти Кальюланд. В Латвии в 1999-2007 годах президентом была Вайра Вике-Фрейберга (ее переизбирали в 2003-м).

Возможно, Лукашенко это сказал случайно. Но не исключено, что Лукашенко действительно считает: страны Балтии к постсоветскому пространству не относятся.


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