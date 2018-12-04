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«Желтые жилеты» победили

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  • 4.12.2018, 15:18
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Фото: AFP

Франция объявила мораторий на рост цен на бензин, газ и электричество.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о приостановлении роста налогов на топливо после того, как в стране прошли протестные митинги и акции. Об этом 4 декабря сообщает AFP, пишет rtvi.com.

Мораторий будет действовать шесть месяцев. Глава правительства объявил об этом на встрече с депутатами партии «Республика на марше». 

О намерениях ввести мораторий на повышение налогов AFP сообщило 4 декабря со ссылкой на источники в правительстве. По данным агентства, власти Франции планировали предпринять и другие меры, чтобы успокоить протестные настроения. 

Постановление о повышение налогов на топливо должно было вступить в силу с 1 января 2019 года. Французское правительство планировало поднять налог на бензин на 2,9%, а на дизельное топливо — на 6,5%.

Протесты начались 17 ноября, на улицы в Марселе, Тулузе, Нормандии, Бретани и других регионах вышли больше 287 тысяч французов. Митингующие перекрыли некоторые дороги и мешали проезду автомобилей.


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