В Беларуси подорожало питание в школах и садиках 2 4.12.2018, 15:38

Как изменятся суммы.

Совмин внес изменения в постановление, которое нормирует расходы на детское питание в школах и детсадах. Теперь еда в учреждениях образования будет стоить дороже. Такая информация опубликована на сайте Совета министров, пишет tut.by.

Больше всего увеличились нормы расходов на питание в детских садах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с трехразовом и четырехразовым питанием, в общеобразовательных учреждениях, где организовано трех-, четырех-, пятиразовое питание — это гимназии-интернаты, санаторные школы-интернаты для детей в возрасте 6−10 и 11−13 лет. В них рост составил 10%. В этот список также входят специальные общеобразовательные и вспомогательные школы-интернаты для детей в возрасте 6−10 лет. На 10% выросли нормы расходов на питание и для участников образовательных мероприятий из числа обучающихся в учреждениях образования.

Это значит, что родителям, чьи дети ходят в детский сад, теперь придется платить больше. Норма денежных расходов на питание ребенка ясельного возраста в саду с пребыванием 10,5 часов была 2,06 рубля. Теперь сумма увеличилась до 2,27 рубля. Для малышей в возрасте от 3 до 6 лет питание стоило 2,61 рубля в день. Теперь будет 2,87 рубля.

На 7−8% выросли денежные нормы в школах, гимназиях, где дети 6−10 лет находятся 9−10,5 часа и у них трехразовое питание. На столько же подняли нормы и для детей 14−17 лет в санаторных школах-интернатах с пятиразовым питанием и в специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах с пятиразовым питанием для детей 11−13 лет.

К примеру, питание для школьников 6 — 10 лет стоило 2,48 рубля, а стало — 2,67.

Для обучающихся на уровне профессионально-технического образования и получающих трехразовое питание норма поднялась на 6%.