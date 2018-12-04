закрыть
4 декабря 2018, вторник, 16:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В Беларуси подорожало питание в школах и садиках

2
  • 4.12.2018, 15:38

Как изменятся суммы.

Совмин внес изменения в постановление, которое нормирует расходы на детское питание в школах и детсадах. Теперь еда в учреждениях образования будет стоить дороже. Такая информация опубликована на сайте Совета министров, пишет tut.by.

Больше всего увеличились нормы расходов на питание в детских садах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с трехразовом и четырехразовым питанием, в общеобразовательных учреждениях, где организовано трех-, четырех-, пятиразовое питание — это гимназии-интернаты, санаторные школы-интернаты для детей в возрасте 6−10 и 11−13 лет. В них рост составил 10%. В этот список также входят специальные общеобразовательные и вспомогательные школы-интернаты для детей в возрасте 6−10 лет. На 10% выросли нормы расходов на питание и для участников образовательных мероприятий из числа обучающихся в учреждениях образования.

Это значит, что родителям, чьи дети ходят в детский сад, теперь придется платить больше. Норма денежных расходов на питание ребенка ясельного возраста в саду с пребыванием 10,5 часов была 2,06 рубля. Теперь сумма увеличилась до 2,27 рубля. Для малышей в возрасте от 3 до 6 лет питание стоило 2,61 рубля в день. Теперь будет 2,87 рубля.

На 7−8% выросли денежные нормы в школах, гимназиях, где дети 6−10 лет находятся 9−10,5 часа и у них трехразовое питание. На столько же подняли нормы и для детей 14−17 лет в санаторных школах-интернатах с пятиразовым питанием и в специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах с пятиразовым питанием для детей 11−13 лет.

К примеру, питание для школьников 6 — 10 лет стоило 2,48 рубля, а стало — 2,67.

Для обучающихся на уровне профессионально-технического образования и получающих трехразовое питание норма поднялась на 6%.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип