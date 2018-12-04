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«Так относиться к людям нельзя»

  • 4.12.2018, 16:02
Архивное фото b-g.by

Брестчанка, ставшая жертвой гололеда, провела в очереди в травмпункт 9 часов.

«9 часов в травмпункте в очереди… Сейчас пока ничего, кроме плакать, не могу. Как будет меньше болеть – напишу им, медикам, все, что я об этом думаю», – сообщила вечером 3 декабря у себя на странице в соцсети Елена Квитко.

Утром того дня она выходила из подъезда, поскользнулась на пороге дома и упала, пишет «Брестская газета».

Приехав на работу, женщина поняла, что не может поднять руку, и решила ехать в травмпункт.

«Сначала я поехала в свою поликлинику. По своей наивности думала, что попаду к своему хирургу, рентгенологу, спокойно сделаю все и пойду. Все объяснила, попросила только рентген. Мне сказали – нет, у нас есть приказ то ли Минздрава, то ли горздрава, точно я не поняла, что они принимают только на третий день после травмы, а свежая травма – только в травмпункт. Мол, у них нет гипсовых материалов, ничего не выдается. Это, конечно, меня очень удивило и расстроило», – рассказала Елена Квитко.

В травмпункт больницы скорой помощи она попала около 10 утра. По ее словам, на тот момент в очереди уже было человек 80.

«Сначала все сидят в одну очередь, чтобы попасть на первичный прием. Там врач смотрит и выдает направление на рентген. Потом все эти 80 человек стоят в очереди на снимок. А потом уже со снимком нужно еще раз идти к травматологу, опять те же самые люди в третью очередь. Представляете карусель? Привозит скорая людей, на каталках, на колясках, и все становятся в эту же очередь. Кто-то с рукой, кто-то с ногой, у кого-то бок. Люди приезжали с разных концов города и говорили, что их отправили со своих поликлиник в травмпункт скорой помощи», – говорит брестчанка.

Из травмпункта она вышла в 7 вечера, не пойдя второй раз к травматологу. Снимок показал, что Елена отделалась ушибами и ссадинами руки. Если бы на рентгене выявилось что-то серьезное, пришлось бы сидеть еще дольше.

«Людей море, иногда не присесть, накаленная обстановка. Все были в одну очередь, даже те, кого скорая привозила. А представляете, каково было тем, у кого перелом со смещением? Им под наркозом вправляли, а потом опять в очередь к травматологу. Там была женщина, которая упала так, что не могла сесть. И она 9 часов на ногах: то к одной стеночке, то к другой», – возмущается Елена.

Она говорит, что обзвонила частные медцентры, но в такой помощи ей отказали – мол, нет разрешения.

«Хотелось через вашу газету обратиться к руководству горзравотдела или облздравотдела, к тем, кто принимает такие решения. Почему они так не любят брестчан? Почему такой беспредел? Так относиться к людям нельзя. Когда такая экстремальная ситуация, как была вчера, почему не дать какое-то распоряжение, чтобы районные поликлиники принимали? Везде есть травматологи и рентген-кабинеты. Почему нельзя было сделать это оперативно? Тем более когда была городская катастрофа. Я обязательно напишу жалобу. Помимо того, что мне и больно, и обидно, я насмотрелась и наслушалась. Я испытала такой эмоциональный стресс, что даже не ожидала», – резюмирует Елена Квитко.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию заместителя начальника отдела лечебно-профилактической помощи населению управления здравоохранения Брестского облисполкома Александра Лысковича.

– Наверное, женщина что-то недоговаривает или что-то недопоняла. Я думаю, если бы она сказала, что у нее свежая травма – ее должны были принять. Есть такой приказ, что человек, обращающийся по экстренным показаниям, а травма является экстренным показанием, принимается без талона, без очереди. В том числе в поликлинике по месту жительства. Конечно, есть травмпункты, которые работают круглосуточно в режиме оказания экстренной помощи. Но, если человек обратился в поликлинику, экстренная помощь оказывается незамедлительно. Отказов быть не может. Если человек уже приехал в поликлинику, он не должен ехать в травмпункт.

Если возникли какие-то недоразумения, ей можно было обратиться к главврачу поликлиники, к заместителю. В центральной поликлинике Бреста работает горячая линия. Горячая линия работает и в управлении здравоохранения. Можно звонить непосредственно мне. Конечно, 9 часов – это очень много.

Телефон горячей линии центральной городской поликлиники Бреста – (80162) 25-56-14.

Вы сами видите, сколько вчера было травм. Основная масса пациентов шла в больницу скорой помощи, и там было больше 200 обращений за вчерашний день. Она не справлялась, поэтому ближе к обеду начали просить и центральную городскую больницу. Хотя не ее приемный день был, но она тоже помогала. Ну и поликлиники все работали в авральном режиме. Поликлиникам дополнительно было сказано – принимать всех. Но, повторюсь, до сих пор все время действовал приказ, что, если человек обратился в поликлинику с экстренной ситуацией, помощь должна быть оказана в поликлинике.


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