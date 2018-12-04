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Помпео: США строят новый мировой порядок

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  • 4.12.2018, 16:07
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МАЙК ПОМПЕО
ФОТО: Reuters

Глава американской дипломатии возложил вину за нестабильность в мире на Иран и Китай.

Президент США Дональд Трамп строит новый мировой порядок, который будет поддерживаться американским лидерством и демократией, пишет «Голос Америки».

Об этом заявил дипломатам госсекретарь Майк Помпео на мероприятии в Брюсселе во вторник. При этом он возложил вину за нестабильность в мире на Иран и Китай.

«В лучших традициях нашей великой демократии мы объединяем уважаемые страны для построения нового либерального порядка, способного предотвратить войну и добиться большего процветания», – сказал Помпео в своем внешнеполитическом выступлении.

«При президенте Трампе мы не отказываемся от международного лидерства и от наших друзей в международной системе», – добавил он.

В своем выступлении Помпео подверг критике Ирак и Китай, отвергнув предположения о том, что Вашингтон действует в одностороннем порядке.

«Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы не действуем в интересах свободного мира. Это просто не так, – сказал он. – Мы действуем в целях сохранения, защиты и продвижения открытого, справедливого, транспарентного и свободного мира суверенных государств. Этот проект потребует реального, а не притворного восстановления либерального порядка между государствами. Для этого нужна уверенная в себе Америка и лидерство не только моей страны, но и демократий всего мира».

Помпео приехал в Брюссель для совещания по линии НАТО на уровне министров иностранных дел. Трамп обвиняет европейских союзников по альянсу в недостаточных расходах на оборону и в том, что они слишком сильно полагаются на Вашингтон.


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