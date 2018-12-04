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Новогодний стол - 2019: шампанское подорожало

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  • 4.12.2018, 16:13
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Как за год изменилась стоимость праздничной закуски и выпивки.

Что бы там ни говорил Белстат о годовой инфляции, а белорусы ее зачастую меряют именно по новогоднему столу, пишет kp.by. Тут все сразу весомо и зримо: выросли затраты на главный семейный праздник года при том же меню с красной икрой, неизменным оливье и селедкой под шубой - значит, и подорожало все больше, чем говорит официальная статистика.

Но как изменились цены на новогоднее застолье? Журналисты взяли список продуктов для традиционного стола с несколькими любимыми праздничными салатами, мясом, закусками, сладким, алкоголем и безалкогольными напитками. И посмотрели, как изменились средние цены на них за прошедший год.

Какие-то позиции выросли в цене, а какие-то, наоборот, за год немножко откатились. Например, некоторые овощи за год подорожали на 20 с лишним процентов (морковь, свекла, лук), а некоторые так же ощутимо подешевели (помидоры, огурцы). Курятина и говядина, стоимостью которых озаботился МАРТ, за год выросли в цене на 12% и 10% соответственно.

Что на этот Новый год точно будет дороже, так это пить. И причем не обязательно алкоголь. Соки выросли в цене на 10%, безалкогольные напитки - на 12%. За самый новогодний напиток, шампанское, придется выложить на 14% больше, чем в прошлом году. Сладкоежкам тоже придется раскошеливаться. Например, шоколадные конфеты стали стоить на 10% больше. Зато если собирать сладкий стол из фруктов, то получится сэкономить: яблоки за год подешевели на 44%, а цитрусовые (в том числе и мандаринки) - на 9%.

Почем застолье для народа?


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