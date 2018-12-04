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Кто раскачивает лодку

  • 4.12.2018, 16:22
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Теперь, чтобы переполнилась «чаша народного терпения», достаточно и более ничтожного повода.

Читаем испуганный пост: ой, зря вы, мол, так радуетесь антимусорным митингам в Архангельской области. Сегодня там раскачивают лодку и валят не самого плохого губернатора, а завтра – пойдут орать «в отставку» по всей стране, пишет Telegram-канал CерпомПО.

Друзья, если в стране все сыты, довольны и радостны, то раскачивай-не раскачивай – буря не грянет, революции не случится.

Путин за 9 месяцев, прошедших с его избрания на 4-й президентский срок, преподнес гражданам огромное количество «подарков» — от увеличения налогов до повышения пенсионного возраста. И теперь, чтобы переполнилась т.н. «чаша народного терпения», достаточно и более ничтожного повода, чем светлая перспектива жить возле свалки мусора, привезенного из  другого региона.

Конечно, чиновникам хочется верить, что если заткнуть глотки всем либералам-демократам, закрыть всех бузотеров, запугать не только активно недовольных, но и робко им сочувствующих, остальные будут сидеть на попе ровно, голосовать за всяких кожемяк и  орловых и чтить Путина как отца родного.

Но господа министры-капиталисты! Это ведь вам не вражьи голоса рассказывают! Не  советологи забугорные брешут. Это ваш родной ВЦИОМ сигнализирует какой уж месяц.

С каждым месяцем все меньше тех, кто одобряет деятельность Путина — 62,4% на конец ноября, и все больше неодобряющих  — 28,6%. С другими руководителями и государственными органами дело обстоит еще хуже. У правительства, его председателя, Государственной Думы вообще отрицательный индекс одобрения! Более половины россиян не одобряют деятельность Медведева (50,4%), почти половина – правительства (48,8%) и  Государственной Думы (49,1%). То есть, их работа значительному числу россиян не нравится.

Только 30% устраивает внутренняя политика властей, 33% она категорически не устраивает. Экономической – недовольны уже 44 %, социальной – 38%. И только внешняя политика, этот бесконечный показ кузькиной матери всему миру, удовлетворяет 59% граждан. Спасибо нашему славному трио – Соловьеву-Киселеву-Брилеву. Они честно отрабатывают свои виллы в Италии и Крыму и апартаменты и гражданство в Британии.

Но ведь возможности волшебного «голубого экрана» не безграничны. Приятно, конечно, ощущать, что мы круче всех в мире и всех вертели. Но кроме морального виртуального удовлетворения хочется и нормальной реальной жизни. Здесь и сейчас.

А вместо этого – последние копейки отбирают, свалочным газом травят, жулье всякое в начальники регионов навязывают. И еще эти самые начальники и даже их обслуга бесконечно народ подначивают: работаете хреново, жрёте много да еще имеете наглости у государства помощи просить!

И кто, скажите, товарищ Гарант, раскачивает лодку?

Решите уже на своем Совбезе.


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