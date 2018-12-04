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«Сделаем все, чтобы как можно скорее освободить вас из плена»

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  • 4.12.2018, 16:49
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Курсанты Института ВМС обратились к захваченным РФ украинским морякам.

«Дорогие наши военные побратимы! Мы, курсанты и  военнослужащие Института военно-морских сил, всем сердцем поддерживаем вас. И ни на мгновение не забываем о вашем героическом поступке, как и вся наша страна. Вы с честью и достоинством служите Родине и выполняете все задания по ее защите от агрессии любого противника.

Гордимся вашей мужественностью и выдержкой  в самых сложных ситуациях. Мы уверены в вашей силе и преданности украинскому народу и его вооруженным силам.

Сделаем все, что от нас зависит, чтоб как можно скорее освободить вас из плена агрессора. Свобода - народу, независимость - государству, верность - Родине, - это главные  истины для каждого украинского воина.

Клянемся вместе с вами защищать нашу землю, нашу родную, единую, независимую Украину.

Мы вместе! Правда - за нами, а значит, и победа. Слава Украине! Героям слава!», - говорится в видеообращении, пишет «Информационное сопротивление».


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