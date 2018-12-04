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Санкции затронут 70% экономики: США стягивают «удавку» вокруг России

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  • 4.12.2018, 17:05
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Решение в политическом истеблишменте уже принято.

Экономическая удавка вокруг России продолжает сжиматься. Администрация США планирует ввести вторую часть санкций против РФ по делу об отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Ожидается, что о новых ограничениях объявят уже в январе 2019 года, и коснутся они финансового, оборонного и дипломатического секторов.

Чем это грозит России — разбирался OBOZREVATEL.

Почему именно сейчас?

Государственный департамент США все же введет второй пакет санкций против России. Как заявил представитель Госдепартамента журналистам, решение в политическом истеблишменте уже принято.

"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства", — отметил представитель Госдепа.

Речь идет об отмене Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. После отравления в Солсбери РФ должна была уведомить соответствующие органы о прекращении использования опасных веществ.

''Санкции раз в месяц-два'': США сделали жесткое предупреждение России

6 ноября Госдепартамент предоставил Конгрессу отчет о том, выполнила ли Россия условия Договора о химическом и бактериологическом оружии. После этого Конгресс должен решить, были ли соблюдены условия договора. Если же нет, то ведомство введет второй этап санкций в отношении России.

В чем суть санкций?

Они будут введены против всех государственных предприятий России. Могут охватить 70% экономики и затронут примерно 40% всех работающих россиян. Речь идет о сферах машиностроения, производства нефтепродуктов и разного рода техники. Это существенно ограничит экспорт технологий из России. В частности, запрет коснется электроники и двигателей для оборонной промышленности.

Не исключены и существенные ограничения дипломатических отношений между двумя странами, а также частичная приостановка авиасообщения между США и РФ. Кроме того, санкции могут затронуть авиаоборудование, а также поставки отдельных деталей для Международной космической станции.

Когда будет принято?

Как рассказал международник Максим Яли, санкции будут приняты уже в январе 2019 года. Несмотря на заявления Госдепа, после очередных выборов в Конгрессе сейчас достаточно своих организационных вопросов. Поэтому санкциями займутся уже с нового года.

“Оно возможно (принятие новых санкций. — Ред.), но скорее всего это будет с начала следующего года, когда начнет работу новый состав Конгресса США. Этот вопрос, вероятно, будет отложен на январь, пока идут переговоры, обсуждается Керченский кризис”, — сказал Яли.

Что будет с Россией?

Оценивая нынешнюю ситуацию, создается впечатление, что США старается нанести стратегический вред России. Обвалить экономику РФ, отключив ее от международной системы SWIFT, - опасно и невыгодно, поэтому Соединенные Штаты решили вводить санкции конкретно в каждой из сфер.

Экономист Эрик Найман в комментарии спрогнозировал, что урон от новых санкций будет не глобальным, а точечным.

“Поэтому негативный эффект будет значимым, но не катастрофическим. Нефтяного эмбарго не будет, от системы Swift тоже не отключат”, — рассказал Найман.

Международник Юлия Осмоловская также считает, что предстоящие санкции хоть и ударят по отдельным сферам, но катастрофы не создадут.

"Американские аналитики кулуарно признаются, что санкции будут иметь косметический эффект. Они не будут такими "драконовскими", как говорят политики. Сейчас существуют прочные бизнес-интересы США в отношении России. Это больше дань конъюнктуре, мол, политика Соединенных Штатов направлена на ужесточение санкций", — заявила Осмоловская.


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