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Стало известно, какой будет погода в ближайшие три дня

  • 4.12.2018, 17:18
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

5 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, пишет pogoda.by. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром осадки (дождь, мокрый снег), днем на большей части территории кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2..+3°С. Атмосферное давление будет расти.

6 декабря республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в воздушной массе североатлантического происхождения. Местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная - в середине дня -3..+2°С.

7 декабря ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, отступающей на восток. Утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Ожидается: ночью в крайних западных, а днем и в центральных районах страны кратковременный снег. Утром и днем по западу осадки (мокрый снег, дождь), местами гололед. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку -8..-12°С, максимальная - в середине дня 0..-6°С, по юго-западу до +2°С.


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