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Видеофакт: Хронология захвата Россией украинских кораблей

  • 4.12.2018, 17:32

Украинские военные моряки не нарушали действующих соглашений с Россией.

Генеральная прокуратура обнародовала видео реконструкции нападения России на украинские ВМС. Ролик был опубликован на Youtube-канале ГПУ, пишет inforesist.org.

На видео продемонстрированы доказательства того, что украинские военные моряки не нарушали действующих соглашений между Украиной и Россией.

В частности, предоставляются материалы из договора между государствами об Азовском море, согласно которому полуостров Крым и соответственно морское побережье у Керчи являются украинской территорией.

Также отмечается, что украинская группа ВМС при подходе к Керченскому проливу своевременно вышла на связь с российскими ВМС, оповестила о планируемом переходе в необходимом порядке, российская сторона подтвердила возможность перехода.

После входа в 12-мильную зону российские пограничные корабли начинают атаку.

Также в материале приводятся доказательства того, что российские военные не имели права угрожать использованием оружия согласно международному законодательству.


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