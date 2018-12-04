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В Беларуси качество и вкус пива могут измениться

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  • 4.12.2018, 17:43
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В пиве может стать меньше солода и больше сахара.

Проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции допускает изменения к качеству пива. В пенный напиток разрешат класть меньше солода и больше сахара. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

По данным издания, проект регламента уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В среду, 5 декабря, документ будет рассмотрен советом комиссии, рассказал в беседе с изданием представитель ЕЭК. Два собеседника газеты, знакомые с обсуждениями документа, с высокой долей вероятности, допускают, что в таком виде регламент и будет принят, пишет tut.by.

Нынче разрешается заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, по новому техрегламенту — 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов, согласно документу, увеличивается с 2 до 5%.

Минфин РФ (ведомство отвечает за разработку нового регламента со стороны России) понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это, объясняет человек, знакомый с позицией ведомства.

Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям — они могут добиться существенной экономии на производстве, говорят два человека, знакомых с ходом обсуждения нового регламента. Транснациональные компании участвовали в обсуждении, каково должно быть содержание солода в пиве, и поддержали предложение уменьшить норму, сообщили представители «Балтики» (входит в Carlsberg Group), Heineken, AB InBev Efes (их общая доля на российском рынке — около 70%). Основные заменители ячменного солода, рис и кукуруза, часто дешевле его, знает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Крупные пивовары не связывают новый технический регламент с экономией на производстве или снижением качества пива. Некоторые из несоложеных материалов — экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна — дороже солода, уверят представитель «Балтики» Алексей Кедрин. Пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива, радуется за потребителей представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Его поддерживает представитель Heineken Кирилл Болматов: большее содержание риса позволит создать пиво, близкое к азиатским сортам, а кукурузы — к американским.

Содержание не менее 80% соложеного материала в пиве — избыточное ограничение, ни в одной европейской стране с развитой пивной культурой нет таких ограничений, подчеркивает Кедрин.

В случае, если документ будет одобрен, новые требования станут обязательными для всех стран — членов ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Армения и Россия).

«Принятие нового техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» Евразийского экономического союза никак не повлияет на качество пива «Аливарии», — прокомментировала TUT.BY главный пивовар минского пивзавода Наталья Орлова.

«Есть классические сорта пива, есть крафтовые. Поэтому нужен более гибкий регламент. А что касается качества, то не думаю, что станет хуже. Потребитель не станет покупать некачественный напиток», — сказал гендиректор «Лидского пива» Аудриус Микшис.


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