Адвокат Януковича: Травма очень серьезная 14 4.12.2018, 17:54

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Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Александр Горошинский рассказал о здоровье беглого экс-президента Украины.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который в середине ноября получил "тяжелую травму", может быть госпитализирован из Москвы в одну из больниц Израиля, сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский, сообщает "Новое время".

По словам защитника Януковича, приглашенный из Израиля хирург Эяль Аттиас заявил, что лечение беглого президента целесообразно продолжить в израильской клинике, где, возможно, будет проведено оперативное вмешательство.

"По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд", - процитировал адвокат заявление израильского врача.

Горошинский добавил, что не вправе раскрывать детали диагноза и названия клиники, куда могут перевести Януковича.

Напомним, что по данным СМИ, Виктор Янукович был госпитализирован в Московскую клинику имени Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена.

Его адвокат сообщил, что из-за "тяжелой травмы" Виктор Янукович не будет выступать в суде с последним словом по делу о государственной измене.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве РФ в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.